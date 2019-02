Kristoff St. John (Neil des «Feux de l’amour») est mort à 52 ans

L’acteur américain Kristoff St. John est décédé ce dimanche à l’âge de 52 ans. Il était mondialement connu pour être l’interprète de Neil Winters dans «Les Feux de l’amour».

L’acteur américain Kristoff St. John a été retrouvé mort à son domicile ce dimanche 3 février. Selon les médias américains, c’est un ami qui aurait trouvé son corps sans vie. Les secours n’ont rien pu faire pour le sauver. Il était âgé de 52 ans.

It is with unbelievable sadness that we say goodbye to our friend, #DaytimeEmmys winner @kristoffstjohn1 . @YandR_CBS RIP. pic.twitter.com/qy4zCzIWdT

Kristoff St. John incarnait Neil Winters depuis 1991 dans la célèbre série Les Feux de l’amour. En 2014, l’acteur a dû faire face au suicide de son fils, âgé de 24 ans et atteint de schizophrénie. Cette tragédie l’a plongé dans une profonde dépression.

En 2017, il a d’ailleurs été hospitalisé dans un centre psychiatrique après avoir, à son tour, menacé de se suicider. Il avait alors quitté la série avant de faire son retour en 2018.

Les causes de son décès sont actuellement inconnues. Certains médias annoncent que celui-ci serait lié à l’alcool. Le dernier tweet de l’acteur, en retweet en réalité, posté le 21 janvier, évoquait la douleur liée à la perte d’une enfant.

Grieving the loss of a child is a process. It begins on the day your child passes, and ends the day the parent joins them.