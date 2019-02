Accusés de fraude fiscale, Karel De Gucht et sa compagne attendent leur jugement

La chambre fiscale du tribunal de première instance de Gand doit rendre son jugement mercredi dans l’affaire de fraude fiscale visant l’ancien commissaire européen au Commerce Karel De Gucht et sa compagne, Mireille Schreurs. Le dossier remonte à 2010.

Le fisc avait démarré une enquête, soupçonnant une fraude lors de l’acquisition par le couple d’une villa d’une valeur de cinq millions d’euros en Toscane, en Italie. Selon la défense, ce bien immobilier n’était pas géré personnellement mais par une société italienne de droit italien. Le 4 février 2010, l’Inspection spéciale des impôts (ISI) avait publié un avis pour prolonger le délai de contrôle de trois à sept ans car, selon elle, il existait des indications de fraude.

Les autorités fiscales avaient ainsi pu consulter les comptes et une transaction d’actions controversée avait été détectée. M. De Gucht avait réalisé en 2005 un bénéfice de 1,2 million d’euros grâce à la vente d’actions dans une entreprise de production de zinc. C’est sur cette transaction que le fisc avait notifié un montant imposable supplémentaire de 976 282,71 euros.

La cour d’appel de Gand avait jugé que le fisc avait prolongé le délai de contrôle à tort car son avis du 4 février 2010 ne contenait pas suffisamment d’éléments pour déterminer l’existence d’une fraude fiscale. L’ISI avait alors saisi la Cour de Cassation, qui lui a donné raison.

L’affaire a été traitée sur le fond en novembre. Selon l’avocat de l’État belge, Karel De Gucht et Mireille Schreurs ont «consciemment évité de déclarer de l’argent» et «mis en place une construction» les rendant coupables «d’évasion fiscale». Bruno Cardoen, qui défend le couple De Gucht, a lui plaidé que le fisc s’est livré à une «croisade» et que le montant de près d’un million d’euros est caduc.

Le couple est également visé par une deuxième affaire fiscale. Elle concerne de plus récentes déclarations d’impôts de Karel De Gucht et son épouse, dans lesquelles ils déduisent les pertes de leur exploitation agricole italienne de leurs impôts belges. Ce dossier sera plaidé en avril mais le jugement attendu mercredi pourrait avoir une influence lors du procès.