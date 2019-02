VIDÉO | La ministre Marghem revendique la maternité de la loi climat proposée par les universitaires: «C’est la vérité»

Alors que la «loi climat» concoctée par un panel d’universitaires enflamme le débat sur la place publique, la ministre fédérale de tutelle affirme être à l’initiative du projet.

En fin de semaine dernière, un panel d’universitaires et de chercheurs tant en matières environnementales que constitutionnelles et juridiques communiquait sur la confection d’une loi spéciale pour le climat, une loi «clé sur porte».

Présentée comme «prête à l’emploi», cette loi a d’emblée recueilli l’assentiment de nombreuses personnalités politiques tant au Nord qu’au Sud du pays, notamment chez Écolo/Groen qui n’a pas tardé à déposer cette loi à la Chambre.

Il est vrai que dans le contexte ambiant actuel, entre deux marches citoyennes pour la sauvegarde du climat, cette proposition est tombée à point nommé, notamment pour tout qui souhaite répondre sur la vague verte qui s’abat actuellement sur la Belgique et ses jeunes. Et la ministre fédérale de tutelle n’y échappe pas.

Interrogée lundi soir sur les ondes de la RTBF, la ministre fédérale de l’environnement et du développement durable Marie-Christine Marghem a en effet affirmé que cette loi n’était autre que le fruit d’une réflexion entamée à sa demande voici quelques mois: «Je trouve en effet qu’il faut une loi climat, c’est-à-dire qu’il faut un signal fort en matière climatique dans notre pays, et j’en suis tellement convaincue que c’est la raison pour laquelle j’ai commandé à mon administration par marché public que des universitaires se penchent sur la gouvernance climatique. la présentation de leurs travaux a eu lieu le 27 novembre 2018 et le contenu de cette proposition de loi est peu ou prou, donc pratiquement la totalité des conclusions de ce travail.»

À la question dès lors de savoir si la ministre revendiquait la maternité de cette loi spéciale sur le climat telle que présentée vendredi dernier, la ministre s’est montrée aussi claire que pleine de certitudes: «C’est la vérité pure et simple».