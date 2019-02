La Nobel de la paix Nadia Murad parmi les invités au discours annuel de Trump

(Belga) La Nobel de la paix Nadia Murad, ex-esclave des jihadistes en Irak et membre de la minorité yazidie, assistera mardi au discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, l'une des nombreuses personnalités et figures anonymes invitées par les parlementaires américains.

La tradition permet aux 535 membres du Congrès américain de choisir un invité pour les accompagner lors de ce discours annuel servant au président à exposer son programme et sa vision de l'avenir. L'occasion pour les élus du Sénat (100) et de la Chambre des représentants (435) d'attirer l'attention sur des causes qui leur tiennent à coeur. A ce titre, un élu républicain, Jeff Fortenberry, s'est dit "honoré" d'avoir pour invitée Nadia Murad. Le monde "a besoin d'entendre son histoire". Enlevée par le groupe Etat islamique (EI) en 2014, cette femme comme des milliers d'autres de sa communauté yazidie, a subi tortures, viols collectifs, vente puis multiples reventes sur les marchés aux esclaves des jihadistes. Rescapée, elle a reçu le prix Nobel de la paix 2018. Le sénateur républicain Thom Tillis a lui annoncé qu'il viendrait avec le pasteur américain Andrew Brunson, libéré en octobre dernier par la justice turque après un an et demi de détention. Les divisions partisanes entre républicains et démocrates et les grands débats des mois écoulés transparaissent aussi au travers des invités. Le sénateur démocrate Jeff Merkley viendra ainsi en compagnie d'une mère et de sa fille guatémaltèques, représentant les milliers d'enfants séparés de leurs parents sans papiers à la frontière avec le Mexique. Fuyant la violence dans leur pays, elles ont été séparées deux mois en 2018. Des républicains ont eux invité des représentants de la police des frontière qui défendent vigoureusement la politique de lutte contre l'immigration clandestine de Donald Trump. Et après le plus long "shutdown" de l'histoire américaine, causé précisément par les divergences autour de l'immigration, plusieurs élus démocrates ont choisi des employés fédéraux frappés par cette paralysie des administrations, notamment des contrôleurs aériens. Deux démocrates, la sénatrice Kirsten Gillibrand, candidate à la présidentielle de 2020, et une élue de la Chambre, Jackie Speier, ont elles chacune invité un militaire transgenre -- le capitaine de corvette de la marine Blake Dremann, et un sergent d'état major de l'armée de l'air, Logan Ireland-- alors que Donald Trump refuse que les personnes transgenres servent dans l'armée. (Belga)