La ville de Liège réfléchit à la mise en oeuvre d'une application web unique destinée à soutenir les commerces locaux, a indiqué lundi soir Elisabeth Fraipont, échevine en charge du commerce, en réponse à une question du conseiller communal DéFi relative à la concurrence de l'e-commerce.

L'échevine liégeoise en charge du commerce a répondu que différents acteurs sont actuellement consultés, comme l'UCM (Union des Classes Moyennes), en vue de développer une application web unique "qui permettrait d'identifier tous les commerces, dans toutes leurs spécificités", a-t-elle précisé.

D'autres mesures en faveur du commerce apparaissent dans la déclaration de politique communale de la majorité PS-"MR pour Liège" pour la législature 2018-2024. Y figurent notamment la création d'un référent Monsieur/Madame Commerce, au sein de l'administration du commerce, à qui pourra s'adresser tout commerçant sédentaire ou ambulant pour toute question ou demande d'aide ou encore l'instauration d'un label du commerce qui sera décerné annuellement sur base de critères tels que la qualité d'accueil, l'attractivité, le développement durable, le savoir-faire artisanal...

Il s'agira en outre, afin de renforcer le cadre de vie dans lequel sont installés les commerces, de poursuivre la piétonnisation de l'hyper-centre et dans les quartiers présentant une polarité commerciale. Afin de veiller à ce que l'espace public soit accessible au plus grand nombre, la Ville envisagera la mise en oeuvre d'un système de navettes "douces et respectueuses de l'espace piétons tel que le cyclo-pousse ou le rickshaw (NDLR: voiture légère tirée par une bicyclette ou un scooter)".

Le collège communal annonce également son intention, en prévision du futur chantier du tram qui générera inévitablement des nuisances, de renforcer les indemnités en faveur des commerçants qui en souffriraient.