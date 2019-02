Simona Halep officialise son union avec Thierry Van Cleemput, l’ex-coach de David Goffin

Voilà c’est fait. Simona Halep a officialisé son union l’’ex-coach de David Gofin.

C’était dans l’air et c’est désormais officiel: Simona Halep etThierry Van Cleemput, l’ex-coach de Goffin, vont faire un bout de chemin ensemble a indiqué le responsable de communication de la joueuse.

Pour rappel, dans la foulée de l’annonce de la fin de sa collaboration avec David Goffin, Thierry Van Cleemput, le Hennuyer avait été aperçu à Melbourne dans l’entourage de la N.3 mondiale roumaine. Thierry Van Cleemput avait alors expliqué qu’il s’agissait d’une période de test.

