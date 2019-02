Coupe Davis: La Belgique dans le pot 1 pour le tirage au sort de la phase finale

La Belgique figurera dans le pot 1 lors du tirage au sort de la phase finale de la Coupe Davis de tennis, organisée à Madrid du 18 au 24 novembre. Le tirage aura lieu le 14 février.

Dans le pot 1, établi sur base du classement par pays, on retrouve également la Croatie, tenante du titre, la France, finaliste en 2018, l’Argentine, la Grande-Bretagne et les États-Unis. La Belgique évitera donc ces équipes lors du premier tour.

Le pot 2 comprend l’Espagne, la Serbie, l’Australie, l’Italie, l’Allemagne et le Kazakhstan.

Le Canada, le Japon, la Colombie, les Pays-Bas, la Russie et le Chili figurent dans le pot 3.

Ces 18 pays participeront, du 18 au 24 novembre sur la terre battue de Madrid, à la nouvelle formule de la Coupe Davis. Les équipes seront réparties en six groupes de trois. Chaque confrontation se jouera en deux matchs de simple et un de double. Les vainqueurs de groupes et les deux meilleurs deuxièmes avancent en quarts de finale.

La Belgique de Johan Van Herck a décroché son ticket grâce à sa belle victoire au Brésil vendredi et à samedi à Uberlândia. Sans David Goffin, Steve Darcis et Ruben Bemelmans, les Belges l’ont emporté 1-3. Kimmer Coppejans a gagné ses deux simples et le double Sander Gille/Joran Vliegen s’est joué des redoutables Bruno Soares et Marcelo Melo.

La Croatie, la France, l’Espagne, les États-Unis, l’Argentine et la Grande-Bretagne étaient directement qualifiés pour la phase finale. Les quatre premiers cités étaient les demi-finalistes de la dernières éditions. Les Argentins et les Britanniques ont reçu une invitation.

. Pot 1: France, Croatie, Argentine, BELGIQUE, Grande-Bretagne, États-Unis

. Pot 2: Espagne, Serbie, Australie, Italie, Allemagne, Kazakhstan

. Pot 3: Canada, Japon, Colombie, Pays-Bas, Russie, Chili