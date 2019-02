Assises Hainaut - L'accusé maintient qu'il est l'auteur d'Harry Potter

Lundi, lors de son procès devant la cour d'assises du Hainaut, Lorenzo Battistini a répété qu'il était bien l'auteur de la saga Harry Potter. "Une partie de l'histoire a été demandée par J.K Rowling quand j'étais en secondaire. Elle a repris l'élève qui l'intéressait le plus. J'avais écrit entre cinq et dix pages dans lesquelles j'ai créé Harry Potter et Lord Voldemort", a raconté sérieusement celui qui ne conteste pas avoir tué sa compagne Geneviève Demeuldre, la nuit du 24 au 25 février 2017 à Mons.

Tout aussi sérieusement, l'accusé a aussi raconté qu'il avait dessiné les logos des plusieurs marques de vêtements qui ont pignon sur rue, ce qui le rend triste quand il passe devant un magasin, que Mons n'aurait jamais été capitale européenne de la culture en 2015 sans lui, et qu'il aurait pu signer au Milan AC à l'âge de 16 ans mais que son entraîneur de football lui avait mis des bâtons dans les roues.

Selon les experts, ses délires ne sont pas en relation avec le crime. Cette nuit-là, la victime a été frappée d'au moins 18 coups de couteau dont certains ont perforé le foie, l'estomac et l'aorte abdominale. L'accusé est resté quelques heures sur la scène de crime avant de montrer son oeuvre macabre à quelques amis qui l'ont dénoncé à la police.