VIDÉO | À Dortmund, tout le monde adopte le «look Witsel»

Les fans du Borussia Dortmund ont très vite appris à apprécier Axel Witsel… et sa coupe de cheveux!

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que, depuis son arrivée à Dortmund, le Diable rouge Axel Witsel ne fait que des heureux parmi les fans du Borussia. Rapidement la plaque tournante de l’équipe de Lucien Favre, le Liégeois a en outre déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises, toutes compétitions confondues.

Il n’en fallait pas plus pour faire de «Chaloupe», comme le surnomment ses potes de Liège et amis de l’équipe nationale, ne devienne la nouvelle coqueluche du public du Signal Iduna Park.

Au point que, désormais, tout le monde semble avoir adopté le look d’Axel… et sa fameuse coupe de cheveux!

💂‍♂️ Es witselt sehr in Dortmund!



