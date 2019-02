Assises Hainaut - L'accusé a des "troubles délirants" mais est responsable de ses actes

La cour d'assises du Hainaut a auditionné lundi, dans le cadre du procès de Lorenzo Battistini, le juge d'instruction, les enquêteurs et les experts désignés pour l'enquête. Le psychiatre et le psychologue étaient attendus compte tenu de la personnalité de celui qui est accusé du meurtre de Geneviève Demeuldre, commis à Mons la nuit du 24 au 25 février 2017. L'accusé aurait pu être écrivain, styliste, footballeur... mais il n'a jamais travaillé de sa vie.

"L'audition était compliquée, ses propos étaient confus, il répondait à côté de la question", raconte la juge d'instruction qui se souvient du premier interrogatoire de l'accusé, quelques heures après la découverte du corps de Geneviève Demeuldre dans son appartement de la rue Saudart à Mons. Cette dame baignait dans son sang, frappée d'au moins dix-huit coups de couteau portés au cou, au thorax, dans le ventre. Il lui a raconté les faits comme il l'a fait devant la cour, expliquant qu'après avoir donné les premiers coups, il est descendu au rez-de-chaussée pour chercher un couteau que Geneviève cachait dans la cuisine. Elle lui aurait dit qu'elle l'utiliserait un jour contre lui.

Pour les experts en santé mentale, cette scène en deux temps prouve qu'il a gardé des souvenirs et qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Les épilepsies répétées dont souffre l'accusé ne sont donc pas en lien avec les faits.

Lors de l'enquête, l'accusé a raconté qu'il était le véritable auteur d'Harry Potter, qu'il avait dessiné les logos de plusieurs marques, que Mons n'aurait jamais été capitale européenne de la culture sans lui et qu'il aurait dû signer au Milan AC, prestigieux club de football italien, à l'âge de 16 ans. Mais, à chaque fois, il a été victime d'une escroquerie.

Lundi, il a raconté sérieusement les faits dans la salle d'audience, persuadé que son professeur de dessin et J.K Rowling lui avaient piqué ses idées. Quand à sa signature avortée au Milan, c'est à cause de son entraîneur italien qui préférait voir son fils que l'accusé sur la pelouse de San Siro. "Il y a plus de troubles délirants que de mythomanie chez lui", a commenté le psychiatre qui avait tout mis sur le compte de la mythomanie, "mais je ne vois toujours pas de lien causal avec les faits". Pour l'expert, le meurtre ne peut pas s'expliquer par un moment de délire ou d'hallucination.

Mais au lieu de vendre des centaines de millions de livres, de parader à la fashion week ou d'empiler les buts en Série A, l'accusé a triplé sa troisième qualification, n'a jamais travaillé et n'a jamais soigné son épilepsie. La nuit du 24 au 25 février, il dit avoir vu rouge quand la victime aurait tenté de l'attaquer avec un couteau, alors qu'il venait de lui annoncer la fin de leur relation, entamée quelques mois plus tôt. Il prétend vouloir assumer les faits.

Mardi, la cour entendra d'autres témoins, dont le professeur que Lorenzo Battistini accuse d'escroquerie. Les plaidoiries pourraient débuter mardi après-midi.