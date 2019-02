GreenPeace trace une piste cyclable jusqu'à l'hôtel de ville de Liège

Environ 500 personnes se sont rassemblées lundi, face à l'hôtel de ville de Liège, pour sensibiliser les autorités liégeoises à l'urgence de prendre des mesures visant à rendre Liège respirable. Une pétition de plus de 6.300 signatures a été remise au bourgmestre, a indiqué lundi le porte-parole de GreenPeace Liège.

Greenpeace Liège a lancé l'appel à manifester, via les réseaux sociaux, dans le cadre de sa campagne "Clean Air Now" destinée à sensibiliser les autorités liégeoises à l'urgence de mener des actions visant à rendre Liège respirable. "En adaptant la ville non plus aux voitures mais aux personnes qui y vivent. Il faut rendre davantage d'espaces aux transports en commun, aux cyclistes et piétons avec des zones de détente, de rencontre", souligne le porte-parole de GreenPeace Liège.

GreenPeace avait tracé sur le sol une piste cyclable menant à l'hôtel de ville. Les élus ont ainsi été invités à l'emprunter, à vélo pour certains, pour atteindre l'hôtel de ville où ils allaient participer au conseil communal. Les représentants de GreenPeace ont évoqué des solutions, comme l'aménagement d'infrastructures plus sûres pour les cyclistes et piétons ou encore des zones sans voitures, tandis que les manifestants simulaient une asphyxie.

"Lorsque nous avons rencontré dernièrement le bourgmestre et l'échevin Foret, on nous a dit qu'un groupe de travail sera mis en place. C'est une très bonne chose et on va voir ce qui va en ressortir. GreenPeace et tous ses partenaires resteront mobilisés tant qu'il n'y aura pas d'actes concrets", a ainsi conclu le porte-parole de GreenPeace Liège.

Interpellé au conseil communal par plusieurs conseillers sur la question du climat, l'échevin de la Transition écologique, Gilles Foret, a cité quelques mesures déjà prises ou à venir. Il a ainsi évoqué le placement de capteurs à carbone à quatre endroits de la ville, afin de mesurer les rejets de CO2, ou encore la volonté de développer quinze corridors pour vélos jugés prioritaires.