Dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours

On a frôlé la catastrophe à Courcelles… Fabian Vanhove

Drame conjugal à Finnevaux; une découverte unique sous le Grognon; on a frôlé la catastrophe à Courcelles; une fille de 18 ans mortellement fauchée… Voici une sélection de dix infos marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

Finnevaux: il abat sa compagne puis se donne la mort

Deux personnes sont décédées dans des circonstances dramatiques, dimanche en fin d’après-midi dans le village habituellement si calme de Finnevaux.

Arnaud M., un homme âgé de 35 ans, a tiré avec un fusil de chasse sur ex-compagne, Valentine D., 33 ans, avant de retourner l’arme contre lui. Un des deux enfants du couple, âgé de 8 ans, se trouvait dans cette habitation de la rue du Village au moment des faits.

On a frôlé la catastrophe cette nuit à Courcelles: un cabanon de gilets jaunes incendié avec 2 personnes à l’intérieur

On a frôlé la catastrophe cette nuit à Courcelles. Alors qu’elle fait sa ronde habituelle vers 4h du matin, dans le zoning, rue de Seneffe, la police de la zone Des Trieux a constaté qu’un cabanon en bois était en feu. Une construction appartenant aux gilets jaunes afin qu’ils puissent se mettre à l’abri en cas de mauvais temps.

Après avoir prévenu les pompiers, les policiers ont réussi à éteindre l’incendie à l’aide de…. bouteilles d’eau. Mais alors qu’ils font les constatations d’usage, les policiers découvrent à l’intérieur deux personnes qui dormaient tranquillement.

Selon les premières informations, des bidons d’essence auraient été découverts sur place.

Soupçonnés d’avoir lâché des sangliers porteurs du virus

Jeudi, la juge d’instruction Patricia Devaux s’est retranchée dans un mutisme absolu, dans l’enquête qu’elle conduit à propos de l’origine de la peste porcine africaine en Gaume.

Nous n’avons donc pas pu faire confirmer par le parquet des renseignements qui se recoupent: deux responsables d’une chasse ont été entendus, vraisemblablement sous la contrainte d’un mandat d’amener. De même, des gardes forestiers ont été auditionnés. Jeudi, un responsable de chasse et un garde particulier ont été placés sous mandat d’arrêt pour cinq jours.

L’hypothèse que l’instruction cherche à vérifier: des sangliers originaires de l’Est – porteurs du virus de la PPA – auraient été importés au printemps dernier. Quand, où, par qui? Ce sont les questions cruciales du volet judiciaire de la survenance de la peste porcine africaine en Wallonie.

Saint-Georges: une classe de l’école Don Bosco détruite lors d’un incendie

L’école Don Bosco, située rue Solovaz à Saint-Georges, a été l’objet d’un grave incendie cette nuit. Vers 2 h du matin, le feu a pris dans le haut de l’implantation à hauteur des bâtiments préfabriqués.

La classe de 1ere primaire de Mme Isabelle est totalement détruite: «Tout le mobilier est détruit ou fondu, confirme la directrice Régine Dessart. On a aussi les sanitaires à côté qui sont touchés de même que la nouvelle chaudière. Une autre classe a également été un peu abîmée.»

Outre la classe de première complètement détruite, la directrice ne sait pas encore comment gérer l’accueil des 140 élèves demain matin: «Avec la chaudière détruite, on n’a plus de chauffage dans tous les préfabriqués.»

L’origine de l’incendie reste encore à déterminer mais déjà certains évoquent une piste criminelle. Une boîte à livres et des poubelles tout contre les préfabriqués auraient été incendiés.

Un expert judiciaire est d’ailleurs attendu sur les lieux pour tenter de déterminer l’origine exacte de l’incendie.

Une fille de 18 ans mortellement fauchée à Hingeon

Lundi, vers 7h30, un dramatique accident de la route a eu lieu à Hingeon, sur la N80.

Alors qu’elle traversait le passage pour piétons pour rejoindre l’arrêt de bus situé de l’autre côté de la N80 à Hingeon, une jeune femme de 18 ans a été fauchée par un automobiliste.

Elle a été tuée sur le coup.

Le conducteur, un ami du frère de la victime et âgé de 21 ans, était évidemment sous le choc.

Une découverte préhistorique unique sous le Grognon à Namur

Le travail des archéologues sur le site du Grognon a ralenti ces derniers mois. Mais ils gardent toujours un œil attentif sur le chantier. Ils scrutent la moindre nouvelle parcelle de terre. Et leur patience a de nouveau payé.

Le terrain d’Habay-la-Neuve saccagé

Habay-la-Neuve, leader de P1, doit recevoir La Roche ce dimanche.

Le match n’aura vraisemblablement pas lieu. Les deux terrains habaysiens ont été saccagés à deux reprises par des sangliers. «Nous devons nous débrouiller nous-mêmes pour essayer de les empêcher de revenir faire des dégâts supplémentaires, déplore le vice-président habaysien Thierry Mathieu. Ils sont venus durant deux nuits. Selon ce qu’on m’a dit, le club ne pourra prétendre à aucune indemnisation. Le terrain est considéré comme un jardin.»

Rodrick Maurel retrouvé mort

Dans la nuit de samedi à dimanche, Rodrick Maurel (20 ans) a quitté la discothèque le «Come Back» située à Tournai, et s’est rendu précipitamment sur le parking. Le jeune homme, originaire d’Ostiches (Ath), a été retrouvé mort à quelques mètres de là, près du chemin de fer.

Le corps sans vie d’un jeune homme porté disparu a été retrouvé lundi à Tournai. Les circonstances de la mort n’étant pas déterminées, une instruction a été ouverte. La victime, âgée de 20 ans, est de la région d’Ath.

«Une instruction, pour homicide volontaire à charge de X, a été ouverte ce lundi par la juge Véronique Hanton. Les circonstances de la mort et le lieu du décès sont à déterminer. Un examen externe du corps a été pratiqué et une autopsie de la victime aura lieu mardi. Un médecin légiste et les enquêteurs de la ‘Des Team’(police scientifique de la PJF) de Tournai sont descendus sur les lieux où le corps a été retrouvé», expliquait lundi en fin d’après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

Le corps sans vie de Rodrick Maurel, né en 1998 et domicilié à Ostiches (Ath), a été retrouvé lundi vers 10h du matin par un employé de garage sur une pelouse proche de l’autoroute E42 Tournai-Mons. La victime gisait à proximité du complexe VW et de la Carrosserie de l’Escaut.

Selon certaines informations, le corps du défunt portait des marques. «La nuit de samedi à dimanche, vers 3h30, Rodrick Maurel a quitté précipitamment la boîte le ‘Come Back’, implanté à la chaussée de Bruxelles à Tournai. Il est parti en courant vers le parking. Depuis, on ne l’a plus revu, on a perdu sa trace. Un avis de disparition avait été lancé», précise encore le magistrat.

La discothèque le «Come Back» est proche des lieux où le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé.

Double tentative d’enlèvement à Braine-l’Alleud

Un individu suspecté d’avoir voulu enlever deux adolescentes le 31 janvier dernier à Braine-l’Alleud, a été appréhendé ce mercredi, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Originaire de Tubize et né en 1982, l’homme a invité les jeunes filles, respectivement âgées de 12 et 16 ans, à monter dans sa voiture, alors qu’elles marchaient le long de la chaussée d’Alsemberg. Il a été interpellé par le service local de recherche de la police de Braine-l’Alleud et aussitôt privé de liberté. La délivrance d’un mandat d’arrêt a été requise à l’encontre du jeune homme.

Il a été interpellé ce mercredi par le service local de recherche de la police de Braine-l’Alleud et aussitôt privé de liberté.

Le trentenaire doit être présenté dans les prochaines heures à un juge d’instruction, précise le procureur brabançon. La délivrance d’un mandat d’arrêt a été requise.

PHOTOS | Vivre le Super Bowl à Bruxelles: «C’est une messe qu’on ne peut pas rater»

Bien que le Super Bowl, qui s’est joué dans la nuit de dimanche à lundi, n’ait pas été des plus spectaculaires, des dizaines de Bruxellois, d’origine ou d’adoption, n’auraient manqué l’événement pour rien au monde.

Reportage à l’entrée du quartier européen, dans un des rares bars sportifs de la capitale à avoir retransmis la victoire des New England Patriots en direct.

