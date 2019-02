Testez votre niveau en orthographe avec les dictées des Olympiades

Chaque année, le dernier week-end (weekend) du mois d’août (aout), il y avait une braderie dans le quartier. Une poignée de forains prenaient possession des rues et y installaient leurs stands aux effluves gras et sucrés. Barbe à papa, pêche au canard, tir à la carabine, autos tamponneuses. Les gens du lotissement étalaient le surplus de leur(s) grenier(s) devant leur(s) maison(s). Ils sortaient de chez eux et se saluaient, ce qui me faisait croire que quelque chose était en train de changer, que les gens allaient se rencontrer vraiment, créer des liens qui pourraient ressembler vaguement à de l’amitié ou de l’amour. Mais sitôt les forains partis, chacun s’en retournait à sa prostration solitaire devant sa télé, cultivant, au choix, dépression, aigreur, misanthropie, apathie ou diabète.Avec ma mère et mon frère, on allait s’y promener chaque année. J’adorais les beignets saupoudrés de sucre glace, même si, depuis l’époque du vieux glacier, je nourrissais une certaine appréhension pour ces gens qui travaillaient devant de grandes cuves d’ huile bouillante. J’en voulais toujours douze.L’année précédente, mon frère avait fait un carton plein au tir à la carabine. Il avait saisi le fusil, y avait inséré les petites boules de plomb et avait atteint la cible, en la regardant à peine. À croire que l’idée de transpercer un objet inanimé ne l’intéressait pas plus que ça...

Quand la pluie se décidait à faire une trêve, mon grand plaisir, c’était d’aller marcher pieds nus dans l’enclos des biquettes. Dans la terre gorgée d’eau, leurs petits sabots pointus avaient créé un véritable bourbier dans lequel je m’amusais à enfoncer mes pieds jusqu’aux chevilles. Le but du jeu étant de ne pas tomber, car cette boue était très glissante. J’adorais le contact de la terre trempée sur ma peau nue. Je jouais avec Paprika et mes courses contre lui se finissaient régulièrement par une glissade et une chute, ce qui me faisait éclater de rire. Mon chien jappait et le bouc faisait de petits bonds. Parfois Cumin chargeait et je devais me précipiter hors de l’enclos pour échapper à ses cornes. Je rentrais à la maison crottée de la tête aux pieds.

Ma mère essayait de me faire comprendre qu’à treize ans, je devais commencer à adopter une attitude de jeune femme. «Les hommes n’aiment pas les souillons.» Et c’était sans doute vrai. À l’école, les filles ne jouaient plus à se battre ou à se courir derrière. C’était une activité réservée aux garçons. Elles se contrôlaient, prenaient des poses. Parfois, je les observais. Elles riaient en mettant la main devant leur bouche ou en ramenant une mèche de cheveux derrière une oreille. Les gestes étaient subtils, gracieux ... Moi, je savais que la subtilité et la grâce ne faisaient pas partie de mon code génétique.