Bruxelles-Ixelles: plus de 60.000 tests d’haleine en 2018; plus de 160 retraits immédiats du permis

Plus de 1.100 se sont avérés positifs: la police de Bruxelles-Ixelles a procédé en 2018 à plus de 60.700 tests d’haleine pour contrôler l’alcoolémie des conducteurs.

La police de Bruxelles-Ixelles a procédé sur l’ensemble de l’année 2018 à 60.712 tests d’haleine pour contrôler l’alcoolémie des conducteurs, sur lesquels 1.102 se sont avérés positifs, a indiqué ce lundi le parquet de Bruxelles. De plus, 10 automobilistes, ne réussissant pas à souffler du fait de leur ébriété ou s’y refusant, se sont vu imposer un prélèvement sanguin. Par ailleurs, 51 personnes conduisaient sous l’influence de stupéfiants. Il a été procédé à un total de 162 retraits immédiats du permis de conduire.

En plus de ces 60.712 tests d’haleine en 2018, 6.000 ont été pratiqués lors d’interventions liées à un accident et 156 ont été réalisés dans le cadre d’interventions routières courantes. Au total, la police zonale a donc procédé à 66.868 tests. En 2018, la police de la zone Bruxelles-Ixelles a enregistré 1.674 dossiers pour alcoolémie au volant et a procédé au retrait immédiat de 497 permis de conduire.

La concentration maximale enregistrée était de 1,79 mg d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré, soit l’équivalent de 4,12 grammes d’alcool par litre de sang, plus de huit fois la limite autorisée.

La direction Trafic du corps de police Bruxelles-Ixelles a mis sur pied en collaboration avec d’autres services zonaux, tout au long de l’année, de nombreuses actions cherchant à lutter contre les principales causes d’accidents, à savoir la conduite sous influence, la vitesse excessive et l’utilisation du GSM au volant.