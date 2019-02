VIDÉOS | NBA – Star assommée, retour fracassant, grosse colère, chauve-souris et trade surprenant: le top 5 des Weeks 13 à 16

De la bagarre, des dunks de fous, des records en cascade, du trashtalking, de la polémique: on revient en vidéo sur 5 infos qu’il ne fallait pas manquer lors du dernier mois en NBA.

Giannis assomme «The Beard»

D’un côté du ring, à l’Est, Giannis Antetokounmpo. De l’autre côté, à l’Ouest, James Harden. Deux joueurs, deux styles. Depuis le début de la saison, le Grec de Milwaukee crève l’écran, emmenant sa franchise vers ni plus ni moins que la première place de la conférence Est, au nez et à la barbe de Toronto, Boston et autre Indiana. Quant à «The Beard», il enchaîne les records offensifs, au point que nombreux se demandent aujourd’hui s’il ne s’agit pas tout simplement du meilleur joueur offensif de l’histoire de la ligue. Mouais. Toujours est-il que les deux lascars sont roue dans roue pour s’adjuger le titre MVP. Et dans cette course effrénée au titre de meilleur joueur de la saison, Giannis semble avoir trouvé comment repousser Harden: en l’assommant!

+ RELIRE | Milwaukee fait tomber Houston

Le retour fracassant de «Boogie»

Cette fois, il est de retour! DeMarcus Cousins, le pivot arrivé l’été dernier sur la côte Ouest et plus précisément aux Golden State Warriors, a fait sa grande rentrée plusieurs mois après la vilaine blessure qui l’avait empêché de finir la dernière saison avec La Nouvelle-Orléans. Grâce à Cousins à bord, le char d’assaut que représente désormais le double champion en titre a plutôt fière allure. Jugez sur pièces: Curry-Thompson-Green-Durant-Cousins. On ne parle plus de Big-3 ici, mais bien d’un Big-5! Il n’empêche. Le puissant et râleur «Boogie» a fêté sa rentrée par un dunk phénoménal face aux Clippers après moins de deux minutes et, plus surprenant, quoique, une expulsion après six fautes personnelles. Cela valait bien une standing ovation!

Le sang-froid d’Harden et le pétage de plomb de Smart

Il n’est pas rare que les joueurs se sentent lésés, victimes d’injustices. Ou qu’ils se trashtalkent entre eux. Face à ce type de situation, certains réagissent parfois avec sang-froid, d’autres moins…

Prenez l’exemple de James Harden, encore lui. Comment empêcher «The Beard» de shooter? Simple: en l’empêchant d’avancer. Voire de se relever! La défense «à la culotte» de Corey Brewer (tout juste arrivé chez les Sixers) pour faire le sale boulot a bien embêté Houston en général et Harden en particulier. Et a bien fait marrer le reste! Mais le shooteur des Rockets a eu le mérite de garder un calme olympien.

Mais tout le monde ne peut pas revendiquer faire acte du même flegme. Marcus Smart en est la preuve. Le guard des Celtics a pété un plomb lors de la rencontre face à Atlanta après avoir été sanctionné d’une seconde faute technique. Désireux de s’en prendre à son adversaire direct qu’il jugeait responsable de son expulsion, il a finalement fallu le concours de coéquipiers, joueurs adverses, de plusieurs arbitres et même d’officiels de Boston pour ramener Smart à la raison. Et aux vestiaires, donc.

+ RELIRE | Un Celtic disjoncte

Le retour des chauve-souris à San Antonio

Il y a dix ans, Manu Ginobili avait fait se lever toute la salle de San Antonio alors qu’il venait de donner une gigantesque baffe à… une chauve-souris! Un geste qui lui avait valu pas mal de pouces levés et autres éclats de rire de la part des fans des Spurs, mais aussi plusieurs messages de mécontentement provenant de diverses associations de défense des animaux.

Manu Ginobili désormais retraité, les chauves-souris ont semble-t-il décidé de sortir de leur cachette, interrompant le match que les Spurs disputaient face aux Nets.

Face à ces drôles de «streakers», la franchise texane a toutefois dû trouver la parade. Surtout que le phénomène s’est répété deux jours plus tard à l’occasion de la réception des Pelicans. C’est ainsi que, vu le départ à la retraite de leur «chasseur» argentin, c’est désormais la mascotte du club, non sans un déguisement très à propos, qui se charge aujourd’hui de capturer les bestioles, toujours pour le plus grand plaisir des fans hilares et des joueurs terrorisés. Au moins, cette fois, l’animal aura quitté la salle conscient…

Les Knicks et Davis affolent le marché

Comme chaque saison, l’approche de la «trade deadline» (le 7 février cette année) voit plusieurs franchises opérer quelques mouvements importants au sein de leur effectif. N’ayant plus rien à jouer cette saison, les Knicks ont ainsi décidé de secouer (une bonne fois pour toutes?) son roster. C’est ainsi que Kristaps Porzingis, pourtant star et «franchise player» de New York, a été invité à prendre le chemin du Texas et Dallas en particulier. L’objectif des Knicks est simple: tanker pour obtenir un premier choix de draft 2019 (Zion Williamson?) et dégraisser la masse salariale pour tenter d’accueillir non pas une, mais deux superstars lors de la prochaine free agency.

Parfois, ce ne sont pas les franchises mais les joueurs qui décident eux-mêmes de tout à coup affoler le marché. C’est le cas par exemple d’Anthony Davis. La star des Pelicans en a assez de la Louisiane et se verrait bien rejoindre LeBron James aux Lakers. Mais si New-Orleans accepterait de procéder à un échange pour son poulain, la première offre produite par la franchise pourpre et or, incluant 4 joueurs (et non des moindres) et un premier choix de draft, a été rejetée par les Pels.

De quoi voir les prémices d’une nouvelle émergence de «superteam» tant à New York qu’à L.A.?