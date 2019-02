«Un médicament peut provoquer un accident»: l’amende peut être particulièrement salée

Plus d’un Wallon sur trois (36%) avoue avoir conduit au moins une fois au cours de l’année écoulée sous l’influence de médicaments dont les effets secondaires peuvent avoir un impact sur la conduite.

On pensait que ce n’était pas un secret: les effets secondaires de certains médicaments peuvent avoir un impact (important) sur la conduite. «Et pourtant, 1 Wallon sur 4 l’ignore,» si l’on en croit le chiffre issu d’une enquête de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR).

L’amende a beau être pour le moins salée, 11% des Wallons conduisent «au moins une fois par semaine sous l’influence de médicaments pouvant altérer les capacités de conduite», selon le constat «plutôt interpellant» de l’AWSR, qui lance une nouvelle fois sa campagne de sensibilisation «Un médicament peut provoquer un accident».

Plus d’un Wallon sur trois (36%) avoue «avoir conduit au moins une fois au cours de l’année écoulée sous l’influence de tels médicaments. Ce comportement peut multiplier le risque d’accident par 5! On constate d’ailleurs que ces conducteurs ont davantage d’accidents corporels que les autres (10% d’entre eux, contre 6% pour les autres)».

Selon une étude française citée par l’institut VIAS, la prise de médicaments à risque serait responsable de 3 à 4% de l’ensemble des accidents de la circulation. À l’échelle de la Belgique, cela signifierait qu’entre 1.100 et 1.500 accidents par an seraient dus à la prise de médicaments.

Un risque d’accident «multiplié par 20 à 200»

Certains conducteurs ne se contentent pas d’associer conduite et médicaments, ils ajoutent de l’alcool dans un cocktail qui peut devenir explosif dans la mesure où le risque d’accident «est alors multiplié par 20 à 200 fois selon les substances concernées».

«10% des conducteurs consommant des médicaments les combinent avec de l’alcool, dont 2% plus d’une fois par semaine,» précise l’AWSR, qui ne manque pas de faire le parallèle avec le projet européen DRUID (2011), qui avait montré, que parmi les 13 pays européens analysés, la «Belgique était le pays dans lequel la prévalence des conducteurs sous influence de médicaments était la plus élevée».

En 2017, l’Agence wallonne pour la Sécurité routière avait publié une liste des médicaments consommés par les conducteurs «sous influence» et avait établi un ranking, au sein duquel on retrouvait les antidépresseurs sur le podium.

Une étude, menée à l’époque auprès des services d’urgence de certains hôpitaux et relayée par l’institut VIAS, montrait que plus de 7% des automobilistes gravement blessés dans un accident de la route étaient sous l’influence de somnifères ou calmants et plus de 3% sous l’influence de codéine.

On évoquait l’amende, cela peut aller loin, puisque la conduite «dans un état analogue à l’ivresse résultant de la prise de médicaments» est punissable d’une amende pouvant aller de 1.600€ à 16.000€ ainsi que d’une déchéance du droit de conduire d’un mois à cinq ans, voire définitive. Un avertissement suffisant pour convaincre les distraits ou les inconscients de la nécessité de se renseigner sur l’incompatibilité éventuelle entre la prise de médicament et la conduite d’un véhicule?

Durant ce mois de février, une campagne d’affichage le long des autoroutes s’adressera aux conducteurs wallons en vue de leur rappeler, si besoin, qu’un médicament peut donc provoquer un accident.