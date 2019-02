Absence d’ADN de Mehdi Nemmouche sur la porte du Musée juif: «Ce n’est pas une preuve»

L’argument de la défense de Mehdi Nemmouche selon lequel son absence d’ADN sur la poignée de la porte du local d’accueil du Musée juif constitue une preuve de son innocence a une nouvelle fois été relativisé par le témoignage de l’expert belge qui est intervenu dans le dossier.

L’expert, qui devait initialement témoigner avec son homologue français, est revenu sur les analyses qu’il a menées à la demande des juges d’instruction.

Il a confirmé avoir retrouvé l’ADN de Mehdi Nemmouche sur la kalachnikov utilisée au Musée juif, sur des éléments retrouvés en sa possession lors de son arrestation et sur des objets découverts dans l’appartement qu’il a occupé à Molenbeek.

La défense de Mehdi Nemmouche avait argumenté avec force, dès l’entame du procès, que l’absence d’ADN de l’accusé sur la poignée de la porte du musée, alors que le tueur l’a touchée à plusieurs reprises, était une preuve de son innocence.

Comme son confrère français l’avait déjà expliqué à la cour, l’expert a souligné qu’on ne laissait pas forcément son ADN sur quelque chose que l’on touche. Il a en outre précisé que si l’ADN de Mehdi Nemmouche n’avait pas pu être formellement identifié, les analyses montraient qu’il était «cent fois plus probable» que l’accusé ait touché la porte plutôt que le contraire.

L’avocat général s’est emparé de ce témoignage et a demandé à revisionner des images de vidéo-surveillance sur lesquelles on voit successivement Dominique Sabrier, Emanuel Riva et le tueur toucher la poignée.

Les victimes n’y ont pas laissé de trace alors qu’elles semblent mettre davantage d’intensité dans leur geste, a relevé Yves Moreau, qui s’en est ainsi pris aux conclusions présentées à ce sujet dans l’acte de défense. Son interprétation a été confirmée par l’expert, qui a donc invalidé l’argumentaire des avocats de Mehdi Nemmouche sur ce point.

Me Courtoy a tenté de redresser la barre, en se penchant principalement sur l’absence d’ADN de son client sur le revolver. Il a relevé que le tueur avait tiré à cinq ou six reprises avec cette arme, dont la détente est en métal comme celle de la kalachnikov. «Est-ce possible, lors d’une même scène de 60 secondes, de laisser une trace à un endroit et pas à un autre?», a interrogé l’avocat.

«Oui, c’est possible», a répondu l’expert. Les analyses faites en France n’ont pas conclu à une absence d’ADN sur la détente du revolver, elles ont montré qu’il n’y avait pas d’ADN «exploitable», c’est-à-dire que la quantité ou la qualité des traces n’étaient pas suffisantes, a-t-il précisé.

Une conclusion qui ne permet donc pas de facto d’écarter Mehdi Nemmouche. «L’absence d’ADN n’est pas une preuve négative», a résumé l’expert.