Loi Climat: le PS propose la mise sur pied d’une commission spéciale

Le PS proposera la mise sur pied d’une commission parlementaire spéciale Climat et la création d’un groupe de travail chargés d’auditionner les professeurs d’université et les chercheurs spécialisés en droit constitutionnel et de l’environnement qui ont planché sur une «loi spéciale climat» prête à l’emploi.

«Nous soutenons évidemment ce texte que nous cosignerons. Mais pour aller vite et travailler avec méthode, nous proposons la mise sur pied d’une commission spéciale consacrée à cette loi Climat», au sein de laquelle des membres du Sénat seront représentés, a expliqué le chef de groupe socialiste à la Chambre, Ahmed Laaouej.

«Si nous voulons donner une chance à ce texte d’aboutir avant la fin de la législature, il faut avancer rapidement» et intégrer dans les discussions tous les acteurs concernés, dont les Régions, a poursuivi Laaouej.

«Pour ce faire, nous avons besoin d’une vraie méthode de travail», a-t-il ajouté.

Afin de répondre à l’urgence climatique, une dizaine de professeurs d’université et de chercheurs spécialisés en droit constitutionnel et de l’environnement ont planché sur une «loi spéciale climat» prête à l’emploi.

Le texte, présenté vendredi dernier à la presse, revoit non seulement les objectifs belges à la hausse mais consacre également les principes de justice sociale et d’intégrité.

Porté à la Chambre par Écolo et Groen, il devrait être cosigné, côté francophone, par le PS, le MR et le cdH.

«Le MR accueille favorablement ce texte et souhaite participer activement au débat à son sujet au Parlement fédéral» où il fera part de ses «différentes propositions» en matière climatique, a commenté le président du MR, Olivier Chastel.

Selon ce dernier, «les programmes électoraux du MR mettront bientôt en avant des recommandations ambitieuses en matière énergétique, climatique et pour améliorer la mobilité».