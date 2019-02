David Goffin toujours 21e au classement ATP

David Goffin occupe toujours la 21e place au nouveau classement ATP des meilleurs joueurs de tennis du monde publié lundi. Aucun tournoi n’a été disputé la semaine dernière, consacrée à la Coupe Davis.

La Belgique s’est qualifiée au Brésil pour la phase finale de la Coupe Davis. Elle l’a emporté trois victoires à une sans Goffin, Ruben Bemelmans (132e) et Steve Darcis (311e, +2). Les auteurs de cet exploit forgé sur terre battues sont Kimmer Coppejans (194e, +1), vainqueur de ses deux simples contre Rogerio Dutra Silva (ATP 138) et Thiago Monteiro (ATP 108), et le tandem Sander Gille – Joran Vliegen, qui a maté les spécialistes Bruno Soares et Marcelo Melo.

Arthur De Greef (202e) s’est lui incline dans le premier match contre Monteiro.

La plupart des gros bras du classement n’ont pas joué depuis l’Open d’Australie, et le top-20 du classement est par conséquent inchangé.

Novak Djokovic, lauréat pour la septième fois à Melbourne, précède en effet toujours Rafael Nadal et Alexander Zverev.

L’Allemand qui a qualifié l’Allemagne aux dépens de la Hongrie (5-0) à Francfort, a confirmé qu’il ne serait pas dispoinible pour la phase finale à Madrid en novembre.