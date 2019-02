Hooliganisme: Jelle Borkelmans condamné à deux ans de prison

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné lundi 16 hooligans du Club de Bruges pour leur implication dans une bagarre à l’issue du match de football entre le Club de Bruges et Naples en 2015.

Jelle Borkelmans (29 ans), le fils de Vital Borkelmans qui était l’ancien coach adjoint des Blauw en Zwart, écope de deux ans de prison et cinq ans d’interdiction de stade.

Tous les hooligans brugeois sont interdits de stade pour au moins un an. Huit prévenus ne sont par ailleurs plus autorisés à voyager à l’étranger lors des déplacements du Club de Bruges en Europe et ce, de 48h00 avant jusqu’à 48h00 après le match.