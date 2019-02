VIDÉOS | Les meilleures publicités et bandes-annonces du Super Bowl

Duo entre un rappeur et un boysband, crossover entre une marque de bière et Game of Thrones, bandes-annonces explosives: le Super Bowl a de nouveau permis aux annonceurs américains de faire le buzz. Retour sur les spots marquants de la soirée.

Comme chaque année au moment du Super Bowl, la machine publicitaire s’emballe aux États-Unis. Il faut dire qu’avec plus de 100 millions de spectateurs rivés à leur écran, la finale du championnat de football américain fait exploser tous les prix de diffusion. Avec un spot de 30 secondes négocié à plus de 5 millions de dollars, les annonceurs rivalisent d’inventivité pour générer le buzz.

Cette année encore, alors que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre remportaient leur 6e Superbowl face aux Rams de Los Angeles, plusieurs publicités et bandes-annonces ont marqué les esprits. Petit florilège.

Chance The Rapper en duo avec les Backstreet Boys

Après avoir fait le buzz l’an dernier en réunissant Peter Dinklage et Morgan Freeman dans une battle de rap endiablée, Doritos a remis le couvert cette année.

Pour promouvoir sa nouvelle variété de chips, la marque a réuni Chance The Rapper et les Backstreet Boys dans un featuring… assez improbable sur «I want it that way».

Un crossover entre Game of Thrones et… une marque de bière

Surfant sur l’attente des fans de «Game of Thrones» à quelques semaines de la diffusion de la dernière saison, la marque de bière Bud Light a réalisé un crossover anachronique plutôt osé avec la série.

Alors qu’ils profitent d’une bonne bière en assistant à une joute médiévale, un souverain et ses sujets voient débarquer Gregor Clegane, alias la Montagne, et un dragon. Sans crier gare, les deux personnages de la série de fantasy sèment la panique, le feu et la mort.

Steve Carell un peu trop enthousiaste pour un soda

Après les chips et la bière (50 millions de cannettes vendues durant la soirée), rien ne symbolise mieux un Super Bowl que le soda. Et pour faire la promotion de sa boisson gazeuse, Pepsi s’est offert un casting de luxe avec Steve Carell, Cardi B et Lil Jon.

Face à une cliente demandant un coca, un serveur lui répond: «Un Pepsi, ça vous va?» La petite phrase fait tiquer Steve Carell qui s’en mêle pour convaincre la cliente de prendre un Pepsi, à l’aide des deux rappeurs.

Le Washington Post vante les mérites du journalisme

Débarquement de Normandie, premiers pas sur la lune, attentats du 11 septembre: une vidéo de 70 secondes, portée par la voix de Tom Hanks, passe en revue les grands événements ayant marqué les États-Unis, tout en vantant les mérites du journalisme. «Quand nous sortons de la guerre, quand nous exerçons nos droits, quand nous atteignons des sommets, quand nous pleurons et prions, quand nos voisins sont en danger, quand notre pays est menacé, il y a quelqu’un pour rassembler les faits, pour vous raconter l’histoire, peu importe le coût.»

Dans un contexte de «fake news» et de méfiance accrue envers les journalistes, le quotidien américain a voulu rendre hommage au monde du journalisme. «Le Super Bowl est un moment exceptionnel pour reconnaître le courage et l’engagement des journalistes du monde entier qui sont si essentiels à notre démocratie», a expliqué le PDG du Washington Post.

Des trailers explosifs pour Avengers, Fast & Furious et Toy Story

Au-delà des spots publicitaires, les fans de petit et grand écran ont également été gâtés avec une dizaine de bandes-annonces de films et séries très attendus en 2019.

On a notamment eu droit a de nouveaux trailers pour «Avengers: Endgame» et «Captain Marvel», deux productions des studios Marvel parmi les blockbusters les plus attendus de l’année, mais aussi a des aperçus du prochain opus de Toy Story et du spin-off de Fast & Furious, intitulé «Hobbs & Shaw».

Côté télévision, les premières images du remake de «The Twilight Zone» et la bande-annonce de la nouvelle saison de «The Handmaid’s Tale» raviront les fans.

Pour les curieux, voici un récapitulatif des 11 bandes-annonces diffusées lors du Super Bowl.