Pluie et froid ce lundi, nouvelle alerte aux conditions glissantes

Lundi, le temps sera froid avec le passage d’une zone pluvio-neige depuis l’ouest. Les maxima seront compris entre -1 et +4 degrés. L’IRM émet une nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes sur l’ensemble du territoire à l’exception de la Côte en vigueur dès 11h00 ce lundi jusque 10h00 mardi.

Ce lundi, la nébulosité augmentera avec de la pluie précédée de neige ou de neige fondante, d’abord sur l’ouest du pays puis sur le centre cet après-midi. Il faudra attendre la fin d’après-midi pour voir les précipitations toucher la moitié est du pays avec un peu de neige fondante ou, sur le relief, de neige.

+ NOTRE PAGE METEO

Les maxima varieront entre 0 degré sur les hauts plateaux de l’Ardenne, +3 degrés en Flandre et éventuellement +4 degrés le long du littoral. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales proches de 50 km/h.

La nuit prochaine, il y aura de nombreux nuages avec de faibles pluies ou bruines et, en Ardenne, un peu de neige ou de neige fondante. Du brouillard givrant pourra également se former en Ardenne. Les minima seront proches de -1 degré sur les hauteurs ardennaises et +2 degrés sur l’ouest du pays.

Au vu des faibles températures et des précipitations locales attendues, l’IRM appelle à la prudence sur les routes du pays. Des plaques de glace pourraient en effet se former par endroits. Un avertissement jaune aux conditions glissantes est d’ailleurs de mise sur l’ensemble du territoire à l’exception de la Côte, à partir de 11h00 lundi jusque mardi 10h00.

+ NOTRE PAGE INFO TRAFIC