Tour de San Juan - La dernière étape pour Bennett, Anacona vainqueur final, Evenepoel meilleur jeune

(Belga) Le Colombien Winner Anacona est le vainqueur final du Tour de San Juan (2.1), dont la 7e et dernière étape a été remportée dimanche par l'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Pour sa première épreuve chez les pros, le jeune prodige Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) s'adjuge le classement du meilleur jeune grâce à sa 9e place finale.

Parfaitement lancé par l'ancien champion du monde Peter Sagan, Bennett s'est imposé au sprint après les 141,3 km de course autour de San Juan. Il a devancé le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Son équipier slovaque Erik Baska a pris la troisième place. Sagan est cinquième. Bennett, 28 ans, s'offre la 30e victoire de sa carrière, la première en 2019. Le classement général n'a pas subi de modification. Anacona, 30 ans, est le vainqueur final. C'est la troisième victoire de sa carrière après avoir remporté une étape du Tour d'Espagne 2014 et s'être adjugé la cinquième étape du Tour de San Juan, vendredi. Ce succès dans l'étape-reine, vers l'Alto Colorado, lui a permis de prendre le maillot de leader à Julian Alaphilippe. Le Français de Deceuninck-Quick Step, double vainqueur d'étapes, se classe deuxième à 35 secondes. Le vétéran espagnol Oscar Sevilla (Medellin), 42 ans, complète le podium. Deux Belges figurent dans le top-10. Remco Evenepoel, neuvième à 1:36, et Tiesj Benoot, dixième à 1:38. Evenepoel, 19 ans, a parfaitement négocié sa première course chez les pros. Le champion du monde juniors s'est même offert le luxe de terminer troisième du contre-la-montre individuel mardi. Il remporte le classement du meilleur jeune pour 2 secondes devant le Suisse Gino Mäder (Dimension Data), 22 ans. Stan Dewulf (Lotto Soudal), 21 ans, termine 7e de ce classement U23. (Belga)