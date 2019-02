(Belga) La dernière rencontre de la 16e journée de la BeNeleague de handball a vu Tongres s'imposer dimanche face à Volendam (26-25). Ces points gaspillés coûtent cher aux Néerlandais, qui ont perdu leurs chances de participer au Final Four.

Par contre, Tongres a pris des points importants dans la lutte pour le maintien. Alors qu'il lui reste encore six matches à disputer, le club limbourgeois se trouve au même niveau que Hasselt et revient même à deux points de NeLo. La participation aux play-offs belges redevient possible. (Belga)