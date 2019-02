Disparition d'Emiliano Sala - L'avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala a été retrouvé (2)

(Belga) L'avion disparu au-dessus de la Manche qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote a été retrouvé, a annoncé dimanche David Mearns, qui dirigeait l'équipe privée de recherches.

L'avion a disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey. Les deux hommes étaient partis de Nantes (ouest de la France), où l'attaquant évoluait jusque-là, et devaient rejoindre Cardiff (pays de Galles), ville du club avec lequel il venait de s'engager. "L'épave de l'avion transportant Emiliano Sala et piloté par David Ibbotson a été localisée tôt ce matin par le FPV MORVEN. Comme convenu avec l'AAIB (l'Air Accidents Investigation Branch, chargé des enquêtes sur les accidents aériens au Royaume-Uni, ndlr), ils ont déplacé le GEO OCEAN III vers la position que nous leur avons fournie pour identifier visuellement l'avion", a écrit David Mearns. "Les familles de Emiliano Sala et David Ibbotson ont été averties par la Police. L'AAIB fera une déclaration demain. Ce soir, nos pensées vont à la famille et aux amis d'Emiliano et David." Mercredi, l'AAIB avait annoncé que des débris de deux sièges provenant "probablement" de l'avion disparu avaient été retrouvés sur une plage de la commune française de Surtainville, dans le département de la Manche (nord-ouest). Le 26 janvier, la famille d'Emiliano Sala avait annoncé qu'elle allait poursuivre les recherches pour tenter de le retrouver grâce aux fonds récoltés par une cagnotte en ligne, après l'arrêt deux jours plus tôt des opérations de secours coordonnées par la police de Guernesey. Celle-ci jugeait "infimes" les chances de survie du joueur et de son pilote. (Belga)