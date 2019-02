Le débrief sportif du week-end: Super Sunday, Legend Boucles, exploits belges en tennis et hockey

Le Standard remporte le Clasico, Hazard marque encore, Legend Boucles, Coupe Davis et Red Panthers: un week-end chargé en émotions sportives. Montage : ÉdA – Photos : ÉdA, Belga & AFP.

Le Standard de Liège remporte le Clasico, les Red Panthers réalisent un exploit en battant l’Australie, la Belgique se qualifie pour la phase finale de Coupe Davis, Eden Hazard marque deux nouveaux buts, les Legend Boucles à Bastogne,… Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Mpoku délivre le Standard dans le Clasico, partage tendu dans le derby des Flandres

Trois magnifiques goals, une polémique après intervention du VAR, l’exclusion de Michel Preud’homme, des célébrations insolites, ... Le Clasico a tenu toutes ses promesses ce dimanche.

Le Standard de Liège a émergé en toute fin de rencontre après le but libérateur de Paul-José Mpoku (2-1). La place des Mauves dans le Top 6 ne tient plus qu’à un fil.

+ À LIRE | Mpoku délivre les Rouches dans un Clasico marqué par le VAR

Le Super Sunday a démarré par un partage entre Bruges et La Gantoise (1-1). Le derby des Flandres a été très tendu et les deux équipes ont terminé la rencontre à dix.

+ À LIRE | Cartons rouges, arrêts décisifs de Kaminski : Gand partage à Bruges dans un derby des Flandres très tendu

Mouscron balaie Charleroi, Genk souffre mais s’impose En ouverture de la 24e journée, Mouscron a balayé le Sporting Charleroi au Canonnier (3-0). Leader du championnat, le Racing Genk s’est imposé dans la douleur face à Waasland (1-2). Les Limbourgeois possèdent neuf points d’avance sur le FC Bruges. Ainsi que sur l’Antwerp, qui s’est imposé 0-2 à Ostende. Dans les autres rencontres, Zulte a battu le Cercle Bruges (2-1) et Courtrai s’est imposé 2-1 face à la lanterne rouge. + À VOIR | VIDÉO | Lob chanceux, superbe assist et déroute carolo : revivez Mouscron-Charleroi

Eden Hazard plante sa 15e rose de la saison, Dendoncker débloque son compteur

Eden Hazard et Chelsea ont été étincelants face à Huddersfield. Les Blues se sont imposés 5-0 et le capitaine des Diables rouges a inscrit un doublé. Le Brainois vient de marquer son 15e but de la saison (dont 12 en Premier League).

Au même moment, Leander Dendoncker a inscrit son tout premier but sous les couleurs de Wolverhampton lors de la victoire des siens sur la pelouse d’Everton samedi (1-3).

Quant à Alderweireld et Vertonghen, ils ont battu Newcastle avec les Spurs de Tottenham alors que Romelu Lukaku et Manchester United se sont encore imposés.

+ À VOIR | VIDÉOS | Doublé pour Eden Hazard, Dendoncker débloque son compteur

En Allemagne, Axel Witsel et Dortmund prennent sept points d’avance sur le Bayern Munich après la défaite des Munichois face à Leverkusen. Thorgan Hazard a lui donné deux assists et provoqué une rouge lors de la victoire de Gladbach face à Schalke.

+ À LIRE | Le Borussia Dortmund de Witsel prend un point à Francfort et profite du revers du Bayern

En Espagne, Vermaelen et le Barça ont été tenus en échec par Valence (2-2). Adnan Januzaj et la Real Sociedad ont remporté le derby basque face à l’Athletic Bilbao (2-1).

D1B: Tubize encaisse pour la première fois en 2019, Mununga coach de l’OHL Les Tubiziens étaient parvenus à garder leurs filets inviolés lors des trois premières rencontres de l’année 2019. Ils en ont encaissé trois face au Beerschot (1-3). Oud-Heverlee Louvain a limogé son T1 Nigel Pearson ce week-end, après la défaite des Louvanistes face à Roulers (0-1). C’est l’Ottintois Joachim Mununga qui assure l’intérim, en attendant l’arrivée d’un nouveau coach. + À LIRE |D1B : Tubize s’incline face au Beerschot et encaisse pour la première fois en 2019

Exploit des Belges en Coupe Davis

Sans Steve Darcis et David Goffin, la Belgique s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe Davis alors qu’on ne lui donnait pas cher de sa peau. Kimmer Coppejans, Sander Gille, Joran Vliegen et Arthur De Greef sont les héros du week-end en tennis.

Après la victoire du double Sander Gille/Joran Vliegen, Kimmer Coppejans a apporté le troisième point nécessaire à la victoire belge face au Brésil (3-1).

+À LIRE | La Belgique se qualifie pour la phase finale de la Coupe Davis

Les Red Lions et les Red Panthers dominent l’Australie

Les Red Panthers, l’équipe féminine belge de hockey classée au 13e rang à la FIH, se sont imposées 1-2 face à l’Australie, 3e nation mondiale, dans son troisième match de la Hockey Pro League, dimanche à Melbourne.

Deuxième victoire et deuxième exploit pour les filles en Pro League!

+ À VOIR | VIDÉO | Exploit des Red Panthers face à l’Australie

De leur côté, les Red Lions ont remporté 4-1 face à l’Australie leur quatrième match de la Hockey Pro League, marquant la fin de leur première série de déplacements dans cette nouvelle compétition internationale.

Invaincus après deux partages, en Espagne (2-2) et en Nouvelle-Zélande (4-4), et deux succès en Argentine (4-2) et en Australie (4-1), les Belges totalisent 9 points.

+ À VOIR | VIDÉO | Les Red Lions dominent l’Australie en clôture de leurs quatre premiers déplacements

Legend Boucles: Hirvonen l’emporte, Neuville abandonne

Les Legend Boucles à Bastogne ont vécu pendant deux jours dans la région luxembourgeoise. Mikko Hirvonen a finalement remporté la course. Le Finlandais a devancé le régional Frédéric Caprasse qui gagne une place par rapport à l’an dernier.

+ À LIRE | Legend Boucles : Hirvonen l’emporte, Caprasse termine 2e

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont abandonné après que le moteur de leur Corsa ait montré des signes de faiblesse le samedi.

+ À LIRE | Legend Boucles : abandon pour Neuville et Gilsoul

Wellens remporte le Trofeo, Van der Poel champion du monde

Le Belge Tim Wellens a remporté pour la troisième année consécutive le Trofeo de Tramuntana, troisième épreuve du Challenge de Majorque, samedi, entre Soller et Deia (140 km), en Espagne.

+ À LIRE | Tim Wellens remporte le Trofeo pour la 3e année consécutive

Le Néerlandais Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de cyclocross à Bogense, au Danemark. Il s’est imposé devant les Belges Wout van Aert, qui était triple tenant du titre, et Toon Aerts.

+ À LIRE | Mondiaux de cyclocross : Mathieu van der Poel champion du monde, l’argent et le bronze pour deux Belges

Du côté des femmes, c’est la Belge Sanne Cant qui est devenue championne du monde de cyclocross. L’Anversoise de 28 ans enlève son troisième titre mondial d’affilée.

L’ancien coach de Goffin entraînera Halep

De source sûre, Thierry Van Cleemput va bien devenir le nouveau coach de Simona Halep. Dans la foulée de l’annonce de la fin de sa collaboration avec David Goffin, le Hennuyer avait été aperçu à Melbourne dans l’entourage de la N.3 mondiale roumaine. Thierry Van Cleemput avait alors expliqué qu’il s’agissait d’une période de test.

+ À LIRE | Van Cleemput et Halep vont officialiser leur collaboration

Le Spirou renoue avec le succès, Obasohan et Lecomte brillent en G-League

En Division 1 de basket, Ostende a concédé sa quatrième défaite de la saison, la deuxième consécutive, en s’inclinant 72-65 à Alost. Le Spirou a enfin retrouvé le chemin du succès, face à Malines, après cinq revers de rang. Le Brussels a réussi la passe de 9 en battant Limburg et peut prétendre à la première place. Mons s’est incliné face à Anvers.

+ À LIRE | Euromillions Basket League : Mons surpris par Anvers, Charleroi se relance

Cette nuit, les deux Belges qui évoluent dans l’antichambre de la NBA ont affolé les compteurs avec deux grandes performances. Les deux Belgian Lions enchaînent les bonnes prestations aux États-Unis.

+ À VOIR | VIDÉOS | Manu Lecomte et Retin Obasohan explosent les compteurs en NBA G-League

Lois Petit remporte l’or au Belgian Judo Open

La championne d’Europe juniores Lois Petit (-48 kg) est la seule Belge à avoir remporté l’or à l’International Belgian Adidas Judo Open, parmi les dames à Herstal et les messieurs à Visé.

+ À LIRE | Belgian Judo Open : Lois Petit remporte la seule médaille d’or belge

Le Super Bowl, c’est cette nuit!

C’est l’affiche dont tout le monde rêvait: dimanche, les Rams de Los Angeles affronteront les Patriots de New England au Super Bowl. Deux équipes au sommet de leur art qui brillent aussi par une opposition de style très marquée tant au niveau des joueurs que de leurs coaches.

+ À LIRE | Super Bowl : Brady-Goff, opposition de styles

Tournoi des Six Nations: l’Angleterre surprend le tenant du titre

L’Irlande, tenante du Tournoi des Six Nations, a été lourdement battue d’entrée par l’Angleterre (20-32) samedi à Dublin. Sa première défaite à domicile depuis novembre 2016 et une série de douze victoires.

La France s’est inclinée 19-24 face aux Gallois et l’Écosse a battu l’Italie (33-20).

+ À LIRE | L’Irlande, tenante du titre, lourdement battue à domicile par l’Angleterre