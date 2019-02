D1B: Tubize s’incline face au Beerschot et encaisse pour la première fois en 2019

Les Tubiziens étaient parvenus à garder leurs filets inviolés lors des trois premières rencontres de l’année 2019. Ils en ont encaissé trois face au Beerschot (1-3).

Peu après l’ouverture de Tissoudali, à la 27e minute, Schuster a égalisé pour Tubize sur penalty, après une faute de Maes sur Nemane dans le rectangle.

Après les sorties sur blessure de Lippini et, surtout, Agyiri, Tubize n’a plus mis autant en danger le Beerschot. Vanzeir, déjà à l’assist sur le premier but, a inscrit le 1-2 à la 54e minute.

Tubize a terminé la partie à 10, suite à l’exclusion de Touré pour un geste d’humeur, stupide, sur Tissoudali.

À une minute du terme, Placca, lancé bien malgré lui par Goudiaby, qui a raté sa tête, a inscrit le troisième but anversois.

À lire dans L’Avenir de ce lundi 4 février, sur tablette, smartphone ou PC