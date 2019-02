Legend Boucles : Hirvonen l'emporte, Caprasse termine 2e

Les Legend Boucles à Bastogne ont vécu pendant ces deux jours dans la région.

Mikko Hirvonen a finalement remporté les Legend Boucles à Bastogne au terme des deux journées de spéciales. Le Finlandais devance le régional Frédéric Caprasse qui gagne une place par rapport à l'an dernier

Hirvonen a fait la différence ce dimanche matin dans la plus longue spéciale, celle de Bertrix, longue de 41,14 km. Il a enfoncé le clou dans l'avant-dernière, avec un chrono impressionnant, prenant 20 secondes sur le deuxième.

Fernemont, un pilote namurois, complète le podium d'une édition qui aura encore été un franc succès avec plus de 320 voitures au départ, aucun incident majeur et une foule présente en masse tout au long du parcours, à tous les endroits. Et malgré le retard dû aux conditions.

Le top 10 (sous réserve de changement)

1. Hirvonen; 2. Caprasse; 3. Fernemont; 4.Bernandy; 5. Matton; 6. Van de Vauwer; 7. Galand; 8. Cherain; 9. Walker; 10. De Mevius;