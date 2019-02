Cartons rouges, arrêts décisifs de Kaminski: Gand partage à Bruges dans un derby des Flandres très tendu

Le Super Sunday a démarré par un partage entre Bruges et La Gantoise (1-1). Le derby des Flandres a été très tendu et les deux équipes ont terminé la rencontre à dix.

Dans le derby des Flandres, Gand est venu partager l’enjeu au Jan Breydel face au FC Bruges (1-1).

En première mi-temps, les Buffalos ont dominé mais les Blauw en Zwart sont revenus au score après l’exclusion d’Esiti.

Ce partage profite au Racing Genk qui reprend neuf points d’avance sur le Club brugeois.

Odjidja donne le ton, David ouvre le score

Au match aller, les hommes d’Ivan Leko s’étaient facilement imposés 0-4 à la Ghelamco Arena. Les Buffalos voulaient donc prendre leur revanche cet après-midi.

Dès la neuvième minute, Jean-Luc Dompé se balade dans la défense brugeoise et alerte Horvath avec une belle frappe. Première occasion dans une rencontre où les deux équipes se projettent rapidement vers l’avant.

Le derby des Flandres est comme toujours très engagé. Les duels sont intenses et la pression du public du Jan Breydel est terrible. L’arbitre Bram Van Driessche ne se laisse cependant pas influencer.

Dans le deuxième quart d’heure, Sorloth sert un caviar pour Jonathan David qui ouvre le score de la tête (0-1, 18e). La défense des Blauw en Zwart est aux abois dans ce début de rencontre et Vadis Odjidja se fait un plaisir de donner le rythme du match tel un métronome.

HT: 0-1. Sterke eerste helft in Brugge en mooie voorsprong aan de rust! #clugnt #jpl pic.twitter.com/pqTSEabFDf — KAA Gent (@KAAGent) 3 février 2019

La première réponse des locaux survient à la 26e minute avec une tête de Schrijvers bien captée par Kaminski.

Néanmoins, ce sont bel et bien les Gantois qui dominent cette première période et rentrent au vestiaire avec un avantage d’un but.

Les Buffalos mènent 0-1 à la pause face au @ClubBrugge ! L'analyse du plateau #Voosport 🔍 pic.twitter.com/5WFAwrb2pY — VOOsport (@VOOsport) 3 février 2019

Esiti et Dennis exclus, changement gagnant pour Leko

Après la pause, le FC Bruges tente d’emballer le match et multiplie les opportunités.

À l’heure de jeu, Anderson Esiti est exclu pour un deuxième carton jaune après une faute sur Vormer. Le tournant du match?

À peine entré au jeu, le Belge Loïs Openda (18 ans) égalise après une action confuse (1-1, 71e). Un changement gagnant pour Ivan Leko. Ses hommes font le siège de la surface des Buffalos.

71' GOAAAAL! Openda staat er nog maar net op, maar tikt van dichtbij de gelijkmaker binnen! Let's Goo!! #CluGnt pic.twitter.com/y0oQD7cwdG — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 3 février 2019

Mais trois minutes après, Emmanuel Dennis est également exclu après avoir essuyé ses crampons sur son adversaire. L’arbitre prend sa décision après avoir analysé le VAR. Les deux équipes évoluent à dix.

La rencontre part dans tous les sens et Kaminski multiplie les arrêts.

Les dernières minutes sont houleuses mais, finalement, la rencontre se finit sur ce partage d’un but partout.

Gevochten als leeuwen en met een verdiend punt naar huis! #clugnt #jpl pic.twitter.com/FzakPwL2OH — KAA Gent (@KAAGent) 3 février 2019