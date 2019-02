Le projet européen Sunrise décroche un million d’euros

Pourra-t-on bientôt utiliser, dans l’industrie et les transports, des carburants et produits chimiques de base dont la production se passe des ressources fossiles? Reporters / Photononstop

Une alternative durable qui se base sur l’énergie solaire et des «matières premières» disponibles en grandes quantités dans l’atmosphère est en tout cas au centre d’un projet européen de recherche qui vient de décrocher un financement d’un million d’euros dans le cadre du programme «Horizon 2020» de la Commission européenne.

Baptisé «Sunrise», il a notamment des ramifications en Belgique, entre autres à l’UCLouvain. C’est depuis l’université de Louvain-la-Neuve que l’aspect belge du projet est géré, et notamment la recherche et la mobilisation de partenaires potentiels désireux de soutenir ou de s’investir dans Sunrise.

«Notre but est de réunir non seulement des instituts de recherche mais aussi des entreprises, pourquoi pas aussi des acteurs sociaux», indique Carina Faber, de l’Institut de la Matière Condensée et des Nanosciences (IMCN) de l’UCLouvain. Sur le plan de la recherche, l’éventail est très large, insiste-t-elle, «cela peut intéresser des chercheurs en biologie, jusqu’à ceux spécialisés en sciences des matériaux, entre autres».

Le financement officialisé cette semaine, pour une durée d’un an, est issu d’un appel visant des projets de coordination et de soutien (CSA): l’objectif est, en quelque sorte, de préparer le terrain cette année, en vue d’une recherche bien plus large («large scale research»), qui durera quant à elle plusieurs années et sera candidate pour des fonds européens d’un autre calibre. En-dehors de la mobilisation des acteurs intéressés, il s’agira par exemple d’établir la feuille de route technologique du projet de recherche en tant que tel. C’est l’UCLouvain qui se chargera de coordonner cette tâche, indique-t-on à l’IMCN.

Côté belge, le FNRS ( Fonds de la Recherche Scientifique ), mais aussi l’université de Hasselt ou encore la société Lhoist, entre autres, ont déjà marqué leur intérêt. A l’échelle internationale, ce sont déjà «plus de 150 acteurs universitaires, industriels et du secteur public» qui ont annoncé leur implication. Le «consortium» de base qui a développé l’initiative rassemble quant à lui une vingtaine d’entités issues de 13 pays européens, dont l’UCLouvain, donc, mais aussi d’autres universités et, également, des entreprises (l’Allemande Siemens, la Française Engie et la Britannique Johnson Matthey). Un professeur néerlandais de l’université de Leiden , Huub de Groot, coordonne le tout.

L’objectif global de Sunrise est de contre-carrer les émissions de CO2, dont on sait qu’elles sont en grande partie responsables du réchauffement climatique, parmi d’autres gaz à effet de serre. Plutôt que d’utiliser des combustibles fossiles, grands libérateurs de dioxyde de carbone, l’idée est ici au contraire d’utiliser comme matière première le CO2 présent dans l’atmosphère, ainsi que d’autres gaz comme l’azote, des matières premières à transformer via l’usage d’énergie renouvelable. La technologie pourrait être utilisée non seulement pour la production de carburants mais aussi pour celle de produits chimiques de base utilisés largement par l’industrie: méthanol, ammoniac, etc.

«Le but de Sunrise est de changer la manière dont les carburants sont produits, et de fournir des produits chimiques et bien davantage à une économie circulaire, à très haut rendement et directement à partir de l’énergie solaire et des gaz atmosphériques», résume Huub de Groot dans un communiqué.

Si l’entreprise est étroitement liée au projet, c’est que celui-ci compte déboucher sur des applications bien concrètes à relativement court terme. Les objectifs doivent être affinés durant l’année qui débute, mais il est entre autres question de développer des techniques déjà existantes au stade d’usines pilotes pour pouvoir les appliquer à plus grande échelle et à moindre coût, comme la combinaison de la conversion électrochimique et de l’électricité renouvelable, pour la production de carburants, illustre Carina Faber. «Pour les entreprises impliquées, c’est intéressant d’être liées au travail visant à perfectionner les approches, et d’être aussi immédiatement lancées sur la voie des futures technologies-clé», indique-t-elle.