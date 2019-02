Ecolo et Groen introduisent la «loi climat» élaborée par des universitaires à la Chambre

Ecolo et Groen ont co-signé une proposition de loi à la Chambre reprenant la «loi spéciale climat» prête à l’emploi élaborée par des universitaires francophones et néerlandophones, a annoncé dimanche le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, sur le plateau de l’émission «C’est pas tous les jours dimanche» sur RTL-TVi.

+ LIRE AUSSI| Une loi pour coordonner les 4 ministres du climat

«Nous avons introduit un texte et c’est désormais aux partis traditionnels de se positionner», a lancé Nollet, en insistant sur le fait que cette loi doit être votée avant les élections de mai prochain.

«Nous pouvons avoir une majorité des deux tiers, les jeunes demandent des engagements, votons ce texte déposé par les scientifiques», a-t-il exhorté.

Pour répondre à l’urgence climatique, une dizaine de professeurs d’université et de chercheurs spécialisés en droit constitutionnel et de l’environnement ont présenté vendredi une «loi spéciale climat» prête à l’emploi. Le texte revoit non seulement les objectifs belges à la hausse mais consacre également les principes de justice sociale et d’intégrité.

Sur Twitter, la cheffe de groupe du cdH à la Chambre, Catherine Fonck, a estimé qu’une loi climat pouvait voir le jour avant la fin de la législature «avec de la volonté, le sens de l’intérêt général et de l’efficacité».

«Je propose que les chefs de groupe de la Chambre se réunissent cette semaine pour avancer sur base du travail des académiques», a-t-elle ajouté.