«Switch to Hope», une plateforme pour aider les malades du cancer et leurs proches

Douze organisations, dont la Fondation contre le Cancer, ont lancé dimanche la plateforme en ligne «Switch to Hope». Celle-ci vise à soutenir et rendre espoir aux personnes touchées par le cancer par le biais de témoignages, rencontres avec des compagnons d’infortune et conseils utiles.

Douze associations de patients, dont la Fondation contre le Cancer et l’European Cancer Patient Coalition, se sont réunies sous la supervision d’un modérateur externe «pour réfléchir aux besoins souvent méconnus des personnes confrontées au cancer».

Ce travail a débouché sur «Switch to Hope», une plateforme en ligne destinée aux personnes atteintes du cancer et à leur entourage direct, expliquent les co-initiateurs.

Ce dimanche après-midi à Flagey, dans la capitale, le projet doit être présenté avec le conférencier Bert Kruismans, la réalisatrice de reportages Lieve Blancquaert et le collectif de danse Jazzmijn, à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer qui aura lieu lundi. Des rencontres sont prévues, en chair et en os cette fois, lors d’ateliers auxquels toutes les personnes concernées par le cancer ont pu s’inscrire.

D’après une enquête menée à l’échelle nationale par GfK auprès de patients et de prestataires de soins non professionnels, gérer les émotions est la principale détresse des personnes touchées par le cancer, relève le groupe pharmaceutique Bristol-Myers Squibb, qui a apporté son soutien au projet et a commandé cette étude. Les patients ont besoin de soutien mais ils ont parfois l’impression de représenter un fardeau pour leur famille ou leurs proches (39%), ils éprouvent des difficultés à accepter une mobilité réduite (40%) et se sentent mal à l’aise dans l’intimité de leur relation (37%).

La plateforme vise à les aider ainsi que leur entourage en mettant en lumière l’impact émotionnel et social du cancer. Elle est accessible à l’adresse switchtohope.be.