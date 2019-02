VIDÉOS | Manu Lecomte et Retin Obasohan explosent les compteurs en NBA G-League

Cette nuit, les deux Belges qui évoluent dans l’antichambre de la NBA ont affolé les compteurs avec deux grandes performances.

En NBA G-League, Manu Lecomte et Retin Obasohan ont définitivement pris leurs marques. Les deux Belgian Lions sont devenus titulaires dans le cinq de base de leur équipe et sont décisifs pratiquement à toutes les rencontres.

Cette nuit, Manu Lecomte a battu son record en carrière en inscrivant 26 points avec les Agua Caliente Clippers face aux Vipers de Rio Grande Valley (victoire 116-111).

Le Bruxellois de 23 ans ajoute également 3 assists, 1 rebond et 1 interception.

De son côté, Retin Obasohan a flirté avec le triple-double. 24 heures après son premier double-double en carrière (10 points, 10 assists), l’Anversois de 25 ans a réussi une performance XXL avec les NAZ Suns.

Face aux Delaware Blue Coats, il compile 18 points, 10 rebonds, 8 assists, 3 interceptions et 2 contres.

