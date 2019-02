Jupiler Pro League - Un 'Super Sunday' capital dans la course aux playoffs

(Belga) La 24e journée de la Jupiler Pro League propose un 'Super Sunday'. Pour commencer, à 14h30, la 'Bataille des Flandres' mettra aux prises le Club Bruges et La Gantoise. Viendra ensuite, à 18h00, le 'Clasico' Standard/Anderlecht. Ce 'Super Sunday' sera important surtout dans l'optique de la course aux playoffs I puisqu'il implique les équipes classées de la troisième à la sixième place.

Genk (54 points) et l'Antwerp (45 points) s'étant imposés samedi, le Club Bruges (44 points) n'aura pas d'autres choix que de s'imposer dimanche pour ne pas perdre plus de terrain sur les Limbourgeois et la deuxième place au classement. En face, ils trouveront des 'Buffalos' dont le moral est gonflé à bloc après la qualification pour la finale de la Coupe de Belgique. Les Gantois, vainqueurs de leurs deux derniers matchs en championnat, sont sixièmes avec 37 points. C'est autant qu'Anderlecht, attendu à 18h00 par son grand rival liégeois. Le Standard compte trois unités de plus et reste sur une bonne série. Les 'Rouches' n'ont plus été battus depuis le 2 décembre (3-0 à Bruges). Mais Michel Preud'homme devra désormais composer sa défense sans Christian Luyindama, parti à Galatasaray dans les dernières heures du mercato. Une dernière journée du mercato qui a vu Alen Halilovic débarquer à Sclessin et Yannick Bolasie arriver au stade Constant Vanden Stock. Saint-Trond sera un spectateur attentif de ces matchs. Le STVV, 7e avec 36 points, pourrait réaliser la bonne opération du jour et réintégrer le top-6. Mais pour cela il faudra quoiqu'il arrive battre Eupen (10e, 28 points) en clôture de la 24e journée (20h00). (Belga)