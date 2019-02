Magritte 2019 - Lubna Azabal sacrée "Meilleure actrice" pour son rôle dans "Tueurs"

(Belga) Lubna Azabal a été sacrée "Meilleure actrice" pour son rôle dans "Tueurs" de François Troukens et Jean-François Hensgens, samedi lors de la 9e cérémonie des Magritte du cinéma à Bruxelles. L'actrice s'est distinguée face à Yolande Moreau (I feel good), Cécile de France (Mademoiselle de Joncquière) et Natacha Régnier (Une part d'ombre).

Par ce trophée, l'actrice remporte ainsi son troisième Magritte. Elle s'était en effet déjà distinguée dans la même catégorie en 2012 pour "Incendies" de Denis Villeneuve et dans la section "Meilleure actrice dans un second rôle" pour "La Marche" de Nabil Ben Yadir en 2015. A l'issue de la cérémonie, Lubna Azabal a dit avoir une petite pensée pour l'équipe du film, qui malgré ses 9 nominations n'est reparti qu'avec un trophée. Interrogée sur la difficulté d'incarner le rôle d'une femme forte, presque masculine, face à deux personnages imposants joués par Bouli Lanners et Olivier Gourmet, l'actrice a répondu: "Je fais toujours énormément de recherches pour mes personnages. Donc là, j'ai rencontré des gars du GIGN, une femme commissaire pour voir sa démarche,... En fait, mon personnage c'est une femme qui fait son taf. Elle n'est ni gentille, ni méchante, ni féminine, ni masculine." (Belga)