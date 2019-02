Une maison touchée par un incendie: ses occupants relogés

Ce samedi soir, un incendie a occasionné d’importants dégâts dans une habitation de la rue Père Cambier. Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé.

Une habitation de la rue Père Cambier à Flobecq a subi de gros dégâts consécutifs à un incendie. Il était aux environs de 21 h 10, ce samedi soir, quand le feu a pris à l’étage de la maison, au niveau de l’isolation de la buse du feu au bois.

Trois corps de pompiers (Lessines, Ath et Leuze) ont été mobilisés sur place avec deux autopompes, la grande échelle et un camion-citerne. Les occupants de la maison, un couple et trois enfants, sont indemnes mais ils devront être relogés dans leur famille. Le logement est en effet inhabitable en raison des dégâts des eaux et des fumées. L’une des chambres situées à l’étage a été détruite par l’incendie.