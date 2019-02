Les Montois ont fait de la résistance

Les Renards, lourdement handicapés par les absences de Lasisi, de Nikolic et de Moris (bronchite) ont joué avec beaucoup de cœur pour tenter d’accrocher les Giants.

Mons

Anvers

Evolution du score: 17-25, 37-43, 55-64, 69-74

Dans le premier quart, Anvers s’est rapidement détaché mais dans le second, Mons a réussi à faire jeu égal avec son adversaire, maintenant ainsi un peu d’incertitude pour la suite de la rencontre (37-43 à la pause). À la sortie des vestiaires, les Montois ont égalisé à 43-43 via Van Caeneghem. Les Giants avaient-ils sous-estimé les Renards? À défaut d’avoir des rotations en suffisance, les joueurs de Daniel Goethals ont joué avec le couteau entre les dents. 61-64 par Jones avant 69-71 par Upshur à un peu plus de trois minutes du terme, Mons a tenu le choc. Dans les dernières minutes, les Renards ont loupé le coche pour passer au-dessus de leurs adversaires. Lee s’est montré plus précis et a tué le match à distance.