«Petite gêne» pour Messi, incertain face au Real

Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, auteur d’un doublé contre Valence (2-2) avant d’être touché à une cuisse, souffre d’une «petite gêne» et est incertain pour affronter le Real Madrid mercredi en Coupe du Roi, a annoncé samedi son entraîneur Ernesto Valverde.

«Il avait une petite gêne, comme d’autres joueurs, on va attendre de voir ce que nous disent les médecins et on évaluera tout ça», a déclaré Valverde en conférence de presse.

«Je ne peux rien dire pour le moment. Je ne sais pas comment il se sent mais nous pensons qu’il ne va pas si mal», a ajouté le technicien.

Messi, auteur samedi de ses 20e et 21e buts de la saison en Championnat d’Espagne, a dû passer un long moment sur la touche en seconde période pour se faire masser la cuisse droite (70e), avant de reprendre le jeu. Il a ensuite semblé limiter les courses comme pour se préserver, même si Valverde a expliqué que l’Argentin n’avait pas demandé à être remplacé.

Selon Catalunya Radio, Messi souffrirait d’une simple contracture à l’adducteur de la cuisse droite. Quoi qu’il en soit, ce pépin est de mauvais augure à quatre jours du clasico prévu mercredi soir en demi-finale aller de Coupe du Roi. Et surtout avant un mois crucial: au total, trois clasicos face au Real Madrid vont s’enchaîner (6 et 27 février, 2 mars), entrecoupés d’un huitième de finale aller de Ligue des champions à Lyon le 19 février.

Valverde a reconnu que Messi était incertain pour le premier de ces clasicos mercredi au Camp Nou. «S’il va bien il jouera, et s’il ne va pas bien, un autre jouera», a conclu le technicien.

Meilleur buteur du FC Barcelone cette saison, Messi compte 29 buts en 27 matches toutes compétitions confondues.