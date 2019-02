Januzaj s’impose dans le derby basque avec la Real Sociedad

Adnan Januzaj a remporté une victoire de prestige à domicile avec la Real Sociedad samedi dans le bouillant derby basque face à l’Athletic Bilbao (2-1) lors de la vingt-deuxième journée de Liga.

Mikel Oyarzabal (16e) et Willian Jose (45e) ont mis la Real Sociedad sur orbite en première période avant que Raul Garcia (82) ne réduise le score en fin de rencontre. Adnan Januzaj, titulaire, est sorti à la 82e dans une rencontre qui permet à la Real Sociedad de grimper à la septième place avec 30 unités.

– Serie A -

Sofian Kiyine et le Chievo Vérone ont été tenus en échec sur la pelouse d’Empoli (2-2) lors de la vingt-deuxième journée du championnat d’Italie. Les coéquipiers du milieu de terrain de 21 ans, sorti à la 58e, menaient pourtant de deux buts grâce à Giaccherini (31e) et Stepinski (45e+1) mais les locaux ont réussi à trouver les ressources pour glaner un point précieux dans la lutte contre la relégation. Caputo (45e+2, 52e), auteur d’un doublé, permet, en effet, à Empoli, dix-septième et première équipe non relégable, de conserver neuf points d’avance sur le Chievo Vérone qui occupe la dernière place au classement avec neuf unités.

– Premiership -

Stephane Omeonga est resté sur le banc lors de la défaite d’Hibernian à domicile face à Aberdeen (1-2) pour le compte de la vingt-quatrième journée du championnat d’Écosse. Le Diablotin et ses coéquipiers occupent la septième place au classement avec 32 points.