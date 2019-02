Dendoncker avec Wolverhampton, et Hazard avec Chelsea, nos Belges en forme

Leander Dendoncker a inscrit son tout premier but sous les couleurs de Wolverhampton lors de la victoire des siens sur la pelouse d’Everton samedi (1-3) pour le compte de la vingt-cinquième journée de Premier League.

Le succès a également été au rendez-vous pour Eden Hazard, auteur d’un doublé, avec Chelsea face à Huddersfield (5-0).

Depuis la reprise et une défaite à Manchester City (3-0), Wolverhampton réalise le parcours sans faute avec trois victoires consécutives. Après Leicester City (4-3) et West Ham (3-0), c’est Everton qui n’a rien pu faire à domicile face aux coéquipiers de Leander Dendoncker (1-3). Le Diable Rouge, titulaire régulier depuis quelques semaines au milieu de terrain, a fêté ce succès avec une première rose inscrite en seconde période d’une superbe reprise de volée dans le rectangle (66e). Avant cela, Neves sur penalty (7e) et Jimenez (45e) avaient déjà fait la différence en première mi-temps pour Wolverhampton malgré la réduction du score de Gomes (27e). Wolverhampton conforte ainsi sa septième place avec 38 points.

Chelsea, de son côté, a brillé à domicile face à Huddersfield (5-0). Deux hommes se sont illustrés au cours de cette rencontre avec un doublé: Higuain (16e, 69e) et Hazard (45e+1 sur penalty, 66e). L’Argentin a inscrit ses deux premiers buts pour les Londoniens depuis son arrivée sous forme de prêt du Milan AC. Le Diable Rouge, quant à lui, a augmenté ses stats et carbure désormais à douze buts et dix assists en championnat. Ces statistiques affolantes font de lui un joueur impliqué dans 22 buts sur 45 inscrits par les Blues, soit un ratio de pratiquement un but sur deux. Luiz (86e) a donné au score son allure définitive en fin de rencontre. Chelsea est quatrième avec 50 unités.

Pour ses premiers avec Crystal Palace, Michy Batshuayi, monté au jeu à la 82e, l’a emporté à domicile face à Fulham (2-0). Deux autres Belges étaient titulaires à l’entame de cette rencontre: Christian Benteke a disputé 72 minutes pour les locaux tandis que Denis Odoi n’a pas quitté le terrain dans le camp d’en face. L’ancien milieu de terrain d’Anderlecht Milivojevic (25e) a tout d’abord ouvert la marque en faveur des locaux avant que Schlupp (87e) ne double la mise en fin de match. Crystal Palace (26 points) grimpe ainsi à la quatorzième place tandis que Fulham (17 unités) reste dix-neuvième et avant-dernier.

Enfin, Watford sans Christian Kabasele, et Burnley, sans Steven Defour blessé au mollet, ont tous les deux été tenus en échec, respectivement à Brighton (0-0) et contre Southampton (1-1). Watford (34 points) est huitième, Burnley (24 unités) dix-septième.