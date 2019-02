Tournoi des six nations: l’Écosse bat l’Italie

L’Écosse a battu l’Italie 33-20 samedi au Murrayfield Stadium d’Édimbourg lors de la première journée du Tournoi des Six Nations de rugby.

L’Écosse a dominé la rencontre, menant de 30 points après une heure de jeu (33-3) grâce notamment aux essais de Blair Kinghorn (11e, 20e et 53e), Stuart Hogg (46e) et Chris Harris (61e). Le XV du Chardon s’est relâché en encaissant des essais en fin de rencontre de Guglielmo Palazzani (70e), Edoardo Padovani (74e) et Angelo Esposito (77e).

Petite consolation pour l’Italie, le troisième ligne et capitaine Sergio Parisse est devenu le seul détenteur du record de matchs joués dans le Tournoi des Six Nations, avec 66 rencontres disputées. Parisse, 35 ans, était jusque-là à égalité avec Brian O’Driscoll.

Vendredi, les Pays de Galles s’étaient imposés 19-24 en France alors qu’ils étaient menés 16-0 à la pause.

En fin d’après-midi, l’Irlande, tenante du titre, recevra l’Angleterre.