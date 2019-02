Bus bloqués, métro qui déraille, camions à l'arrêt: Gosselies sens dessus dessous

Cinq images pour cinq situations de chaos ce matin à Gosselies. Montage EdA - Photos : FVH et Facebook

Gosselies était proche du chaos ce matin. La neige a rendu la circulation très difficile pour les véhicules lourds.

Vers 8 h du matin, alors que les flocons tombaient en masse, plusieurs bus ont été bloqués sur la chaussée de Courcelles. Plusieurs voitures ont également été en difficulté au moment de dépasser les transports en commun.

Non loin de là, à quelques mètres, des dizaines de camions étaient à l'arrêt sur le rond-point proche de l'hôtel Charleroi Airport. Le service d'épandage de la Ville a dû intervenir au plus vite pour régler la situation et permettre à ces poids-lourds de rejoindre le dépôt Mestdagh.

Les conditions climatiques étaient particulièrement dantesques dans la région de Charleroi.

Un arbre a notamment chuté sur la N5, toujours à Gosselies, obligeant les pompiers à intervenir.

Quelques heures plus tard, vers 13 h 30, un métro a déraillé au niveau du terminus, sur le Faubourg de Bruxelles. Trois personnes ont été légèrement blessées dans cet incident a indiqué la porte-parole du TEC Charleroi, Véronique Benoît à RTL.

Si on ajoute à cela les nombreux retards à l'aéroport de Charleroi, c'était un samedi particulièrement chaotique pour la mobilité dans la région.

