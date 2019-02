L’annexe de la maison de Daniel Bernard part en fumée

Un violent incendie a ravagé une habitation de la rue du Château à Lesdain. L’occupante des lieux n’a pas été blessée.

Il était aux environs de 12 h 30 quand le feu s’est déclaré dans la maison occupée par l’épouse de Daniel Bernard, ancien conseiller communal de Brunehaut qui a beaucoup fait parler de lui dans la région pour des faits de harcèlement. L’homme est actuellement en prison à Tournai.

D’après les premiers éléments recueillis sur place, un court-circuit survenu sur un sèche-linge aurait provoqué l’incendie. Si les dégâts sont conséquents dans l’annexe du logement, dont la toiture est partie en fumée, le corps de logis a pu être préservé. «À notre arrivée sur place, tout l’étage était en feu et l’on voyait les flammes sortir de la toiture. Notre priorité était de limiter la propagation du sinistre en l’attaquant de plusieurs côtés,» nous explique le capitaine Petit, de la caserne de Tournai.

Saine et sauve, la propriétaire a été fortement choquée. Par mesure de précaution, elle a été acheminée en ambulance vers le site Union du CHWapi, afin d’y subir des examens relatifs à une éventuelle intoxication aux fumées.

Le bourgmestre de Brunehaut ainsi que les services du CPAS sont descendus sur place. La victime devra être relogée dans la famille. Les pompiers de la zone Wapi sont intervenus en nombre avec deux autopompes, une citerne et la grande échelle venues de Tournai. Les casernes de Leuze et Péruwelz avaient également mobilisé un camion-citerne. Durant l’intervention, la police locale a coupé la circulation de part et d’autre de la rue.