Venanzi répond à D'Onofrio: « Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile… »

Le week-end passé, avant la rencontre entre l’Antwerp et le Standard de Liège, Lucien D’Onofrio, vice-président des Rouches entre 1998 et 2011, traitait Bruno Venanzi d’anesthésiste.

«Il n’y a plus de réaction, plus d’émotion, ni de la part des supporters, ni des médias… Tout est devenu normal. Ce que je veux dire, c’est qu’il n’y a plus de sentiment, de passion, celle que j’ai connue lorsque j’étais au Standard. Je ne peux pas le dire autrement, tout est devenu normal et personne ne dit plus rien», estimait le vice-président actuel de l’Antwerp dans les colonnes des journaux du groupe Rossel.

Ce samedi, Bruno Venanzi a réagi dans la Dernière Heure. «Ce que cela m’a inspiré ? Une citation de Georges Courteline qui disait que passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet. Tout est dit !»

«Sur le fond, tout nous oppose et je n’ai pas bien compris sa sortie», ajoute le président liégeois.

Ils ne partiront assurément jamais en vacances ensemble...

+ LIRE AUSSI | Lucien D’Onofrio tacle Bruno Venanzi: «Il n’y a plus de sentiment au Standard»