Le message touchant de Pogba pour son «frère» Marouane Fellaini

Le départ de Marouane Fellaini pour la Chine a particulièrement touché son ancien coéquipier Paul Pogba.

Sur Twitter, Paul Pogba a souhaité un dernier au revoir à Marouane Fellaini. Coéquipiers durant deux ans et demi à Manchester United, les deux joueurs se quittent bons amis.

Au lendemain du départ de Fellaini pour le club chinois de Shandong Luneng, le champion du monde français a posté un tweet touchant pour son désormais ex-équipier.

« Frère, je te souhaite tout le meilleur dans ton nouveau club. Tu vas me manquer, pote. Merci pour tous tes conseils et ton aide. Je n’ai que quelques vrais frères dans le football et tu en fais partie », a écrit Pogba en postant quatre photographies où l'on voit une vraie complicité entre le Belge et le Français.

My bro I wish you all the best in your new club. I’m gonna miss you here man... thanks for all the advise, for your help, only few real real brother in football and you are 1 of them, love my bro @Fellaini ?????????? #daretocreate pic.twitter.com/3lHyiGCIk4