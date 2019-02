Une jeune réfugiée syrienne aux Olympiades d’orthographe: un bel exemple d’intégration

La 24e édition des Olympiades d’orthographe a débuté ce samedi matin avec, parmi les participants, une jeune réfugiée syrienne qui ne parlait pas notre langue il y a moins de deux ans. Une belle victoire.

Le joli succès de participation des Olympiades d’orthographe qui s’ouvraient ce samedi matin à Tournai a un petit côté réconfortant. À l’aube de son 25e anniversaire, l’épreuve est en effet menacée de disparition suite au départ de l’une de ses chevilles ouvrières, qui prendra prochainement sa retraite. Après le cri d’alarme lancé par Jeanne-Marie Vanderwinkel, l’une des figures importantes de ce concours d’orthographe, l’heure est plus que jamais à la réflexion quant au devenir de l’événement. «Nous avons bon espoir de poursuivre l’aventure jusqu’à l’année prochaine au moins. Une réunion est prévue avec la Ville de Tournai le 12 février afin d’essayer de trouver une solution. On sent en tout cas une réelle volonté des autorités de maintenir ces Olympiades,» souligne notre interlocutrice.

Loin de ces préoccupations en coulisses, ils étaient 156 élèves de primaire à avoir ouvert le bal de ces Olympiades, ce samedi à 9 heures en se retrouvant dans le salon de la Reine de l’hôtel de ville. Ils n’étaient pas les seuls à tenter de déjouer les pièges de la langue de Molière. Sur le coup de 11 heures, près de cent élèves du secondaire ont ainsi pris part à la dictée, pour ensuite laisser place à la centaine d’adultes attendus cet après-midi.

Un parcours qui force le respect

Au-delà des chiffres, les Olympiades sont aussi l’occasion de mettre en lumière de belles histoires, dont celle d’Alice Randa, une réfugiée syrienne. Quand elle est arrivée en Belgique en septembre 2017, la jeune fille, aujourd’hui scolarisée à l’école Arthur Haulot, ne parlait pas un mot de français. En dix-neuf mois, Alice a parcouru un chemin considérable au point d’obtenir de probants résultats dans sa classe de 6e primaire. Sa participation aux Olympiades d’orthographe sonnait comme une formidable victoire. «Je suis contente de faire partie des élèves qui ont réussi la dictée de sélection. C’est une belle récompense qui prouve que l’on peut apprendre vite une langue en travaillant, » confie-t-elle, sous le regard rempli de fierté de sa maman et de sa sœur. «Elle a un don et déjà une maîtrise étonnante des finesses de la langue française,» nous dit son instituteur, Rony Vandennieuwenbrouck.

