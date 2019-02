Plus de 135 000 visiteurs au musée Train World l’an dernier, l’expo Lego prolongée

Train World, le musée du train de la SNCB, a accueilli plus de 135 000 visiteurs l’an dernier, se félicite samedi l’entreprise ferroviaire. L’exposition temporaire sur le thème des Lego, qui a lieu au même endroit depuis le mois d’octobre, rencontre en outre un grand succès et a d’ailleurs été prolongée de deux mois.

Le musée, vitrine de l’histoire des chemins de fer belges, a ouvert ses portes en septembre 2015 à la gare de Schaerbeek. On peut y admirer des locomotives, des voitures et objets uniques hérités du riche passé ferroviaire de la Belgique. Train World a accueilli un record de 135 000 personnes en 2018 et son 500 000e visiteur devrait en franchir les portes courant 2019.

Après une exposition temporaire consacrée à Tintin fin 2016, l’expérience Lego y associe actuellement le monde des trains miniatures de la marque à l’histoire et l’avenir des chemins de fer belges. Depuis le lancement de cette expo, le musée a déjà enregistré plus de 86 000 visiteurs. L’événement, qui arrivait normalement à terme fin janvier, a dès lors été prolongé de deux mois, jusqu’au 31 mars.