Les activités de l’aéroport de Charleroi fortement perturbées par la neige

Les activités de l’aéroport de Charleroi étaient fortement perturbées samedi matin en raison des chutes de neige. La plupart des avions y enregistrent en effet des retards de deux à trois heures à l’atterrissage et entre 1 h 30 et plus de cinq heures au décollage.

Selon le site internet de Brussels South Charleroi Airport, aucun vol n’a été annulé.

Les avions étaient prêts à partir en tout début de matinée avant que n’arrivent des chutes «abondantes et imprévisibles» de neige. Cela a suspendu les opérations de dégivrage des appareils qui étaient en cours. Les activités de l’aéroport ont été mises à l’arrêt.

Les retards se sont dès lors accumulés. La piste de l’aéroport a depuis été déneigée et est à nouveau opérationnelle, mais il faut encore retirer les couches de neige et de glace qui se sont accumulées sur les avions. Un processus qui prend de 20 à 30 minutes par appareil.

L’aéroport s’attend à des perturbations pour tout le reste de la journée.