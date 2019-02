Cinq fonctions de Facebook que vous ne connaissez peut-être pas

Ce lundi 4 février, Facebook va souffler ses 15 bougies. Un réseau social qui évolue au fil des ans.

Le 4 février 2004, un certain Mark Zuckerberg lançait Facebook. Quinze ans plus tard, plus de deux milliards de personnes se retrouvent sur ce réseau social, dont six à sept millions de Belges.

Au cours de ces quinze années, Facebook a effectué plusieurs changements en se dotant de nombreuses fonctions.

Outre les groupes, les événements ou encore les souvenirs, Facebook compte de nombreuses fonctions moins connues.

Tour d'horizon avec cinq fonctions que vous ne connaissez peut-être pas.

1) Les collectes de fonds

Une fonctionnalité qui apparaît de plus en plus est la collecte de fonds. De nombreux utilisateurs demandent via le réseau social de faire un don à une organisation pour leur anniversaire plutôt que de leur acheter un cadeau. Ainsi, plus de 20 millions de personnes ont déjà récolté des fonds ou lancé une action de collecte.

Près d'un million et demi d'ONG ont reçu des dons provenant de Facebook.

2) Facebook Watch

Regarder une vidéo avec plusieurs personnes en temps réel, c'est ce que permet Facebook Watch. En effet, s'il est d'usage de regarder ensemble une vidéo dans une seule et même pièce, il est possible d'en regarder sans être l'un à côté de l'autre.

Grâce à cette fonction, l'utilisateur peut également partager ses réactions en direct pendant qu'il regarde la vidéo avec d'autres personnes.

3) Le playback

Vous rêvez d'impressionner vos amis en chantant du Ed Sheeran? La fonction Lip Sync le permet ! L'utilisateur peut créer une vidéo amusante dans sa story en chantant la chanson de son choix.

Voici comment l'utiliser.

4) Les offres d'emploi

Facebook, en mode Linkedin ou Forem ? Avec la fonction « offre d'emploi », il est désormais possible de chercher du travail tout en surfant sur le réseau social. Un entrepreneur peut également lancer une offre sur Facebook.

Cette fonctionnalité se retrouve sur la barre latérale de gauche.

5) Trouver un réseau wi-fi

Le Saint Graal de certains jeunes est de trouver au plus vite un réseau wi-fi pour pouvoir discuter sur Messenger avec leurs amis. Avec la fonction « trouver un réseau wi-fi », l'utilisateur peut détecter les hotspots disponibles à proximité des magasins qui ont partagé leur localisation sur leur page Facebook.