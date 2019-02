Après la débâcle carolo à Mouscron, Mazzu supprime le jour de congé

Hier soir, les Zèbres se sont lourdement inclinés face à Mouscron (3-0). La prestation des Carolos a fortement déplu au coach Felice Mazzu.

Le Sporting Charleroi a coulé hier soir à Mouscron. Méconnaissables, les Zèbres ont encaissé trois buts face aux Hurlus (3-0). Une débâcle qui a totalement déplu à l'entraîneur des Sambriens, Felice Mazzu.

« Si une équipe ressemblait à un prétendant au Top 6, ce sont bien les Hurlus », a déclaré Felice Mazzu après le match.

Le coach des Zèbres a donc décidé de supprimer le jour de congé qui était programmé ce samedi.

Prétendant aux play-off 1, Charleroi doit absolument réagir après son maigre 1/6 face à Waasland et Mouscron.

« Je n’en accepterai pas un second comme ça »

En colère après cette déroute, Mehdi Bayat est descendu dans le vestiaire à l'issue de la rencontre: « En six ans de présence au club, c’est la première fois que je descends dans le vestiaire. Je tenais à faire part de mon mécontentement à mes joueurs après ce non-match. Je n’accepterai pas un second match comme ça. Cette défaite est toutefois à l’image de la semaine, avec des joueurs qui sont peut-être trop dans leur zone de confort. J’espère que mon coup de gueule servira. Si nous gagnons les six derniers matches, nous serons en play-off 1, mais il faut faire les choses sur le terrain ».

Le message est passé. Les joueurs doivent quitter leur zone de confort et gagner les prochains matches s'ils veulent atteindre les PO1.